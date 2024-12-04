Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Evonia: расти коса до пояса!

Реклама Редакция PRESS 4 декабря, 2024 12:37

Реклама

Волосы — это визитная карточка человека. Их цвет, блеск и объем говорят о нашем внешнем виде гораздо больше, чем мы думаем. Но, к сожалению, идеальными волосами может похвастаться далеко не каждый.

Одним не хватает густоты и блеска, у других локоны не слишком послушные, третьих огорчают ломкие, секущиеся кончики...

Как вернуть волосам здоровье

Причин, негативно влияющих на наши волосы, великое множество: экология, несбалансированное питание, неправильный уход, стрессы и пр. Зимой природными врагами волос являются мороз и снег. Летом — дожди, ветра и палящее солнце. Что уж говорить тогда о сушке феном, окраске, мелировании и химической завивке? Все эти манипуляции только усугубляют положение!

В результате наши волосы электризуются, секутся, становятся сухими, ломкими, тусклыми, безжизненными... Даже самые дорогие средства по уходу за волосами не в состоянии вернуть им красоту и здоровье. А вот наши мудрые предки знали, как это сделать.

Секреты русской красавицы

Эталон красоты русского фольклора Варвара–краса, длинная коса вряд ли пользовалась шампунями и бальзамами. В те времена наши прапрабабушки доверяли исключительно природной аптеке и передавали из уст в уста, из поколения в поколение заветные рецепты, которые помогают волосам быть сильными, красивыми и здоровыми.

Например, если волосы вдруг становились ломкими и начинали выпадать, в них втирали масло пажитника, которое обладает питательными, заживляющими и регенерирующими свойствами.

Рыжик посевной применяли для восстановления волос: отвары из него идеально справлялись с перхотью, придавали волосам силу и смягчали кожный покров головы.

Волшебник лен

Все красавицы Древней Руси знали о целебных свойствах льняного масла ипользовались им, чтобы коса — девичья краса росла густой, мягкой, пушистой. Современные ученые подтверждают правильность выбора наших предков: льняное масло — продукт уникальный, оно содержит чрезвычайно полезную кислоту омега–3. Именно из-за ее нехватки возникают воспалительные процессы кожи: прыщи, угри, именно из-за ее дефицита страдают ногти и волосы. Вы не поверите, но в льняном масле жирной кислоты омега–3 в два раза больше, чем в рыбьем жире!

По заветам Шехерезады

Не менее важна для нашего организма кислота омега-6, которая содержится в масле сои. Недостаток этой кислоты действует на наш организм губительно: вызывает задержку роста волос и способствует их выпадению. А еще масло сои богато ценнейшим витамином Е. (Для сравнения: в оливковом масле его всего 13 мг на 100 г, в подсолнечном — около 60 мг, а в соевом — 114 мг!)

Восточные красавицы этих цифр и мудреных слов, понятное дело, не знали, но для роста волос и их укрепления традиционно применяли соевое масло. И не без успеха! Не случайно же все азиатские поэты сравнивали волосы женщины с шелком.

Рецепты, проверенные временем

Биологически активная добавка к пище Evonia создана на базе старинных, проверенных рецептов. В ней содержатся и масло рыжика, и масло пажитника, и масло сои, и льняное масло... А еще витамины Е и В (В1, В2, В6, В12), которые укрепляют корни волос и способствуют образованию кератина, а также целый рядполезных минеральных элементов.

Достаточно принимать всего по одной капсуле в день во время еды, запивая водой. Evonia универсальна: ее могут применять как женщины, так и мужчины. Не содержит лактозы, дрожжей, глютамина.

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать