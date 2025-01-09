Это в интересах всего Балтийского региона: Ринкевич объясняет необходимость увеличения трат на оборону

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности, укрепления трансатлантических отношений и поддержки Украины.

Ринкевич подтвердил, что Литва является одним из ближайших стратегических партнеров Латвии, особо отметив тесные политические и экономические связи между странами, а также общее понимание вопросов, важных для региональной безопасности.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления энергетической безопасности стран Балтии, увеличения расходов на безопасность и оборону, продолжения поддержки Украины и обеспечения усиленной защиты наземной и подводной критической инфраструктуры совместно с союзниками.

Как сообщалось, на этой неделе Ринкевич заявил, что в ближайшие годы Латвия должна увеличить расходы на оборону примерно до 4% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Это заявление было сделано после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП.