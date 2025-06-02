«Это украинский почерк»: Сартс — об атаке на российские аэродромы

По его словам, в этой войне Украина неоднократно демонстрировала, что когда все выглядит очень мрачно, она может внезапно сделать что-то, что заставит по-другому взглянуть на украинские возможности. "Я думаю, что это своего рода почерк украинцев", - прокомментировал Сартс, напомнив также о прошлогодней операции Украины в Курске, которая стала для многих совершенно неожиданным поворотом событий.

По его мнению, военный эффект от атаки на российские аэродромы также очень хорош - стратегические воздушные возможности страны-агрессора были значительно сокращены. Конечно, это не означает перелома в войне, но пойдет на пользу Украине, считает Сартс.

Однако наибольший эффект атака оказывает на моральный дух самой Украины и, в некоторой степени, ее сторонников. Много говорят о многочисленных нападениях России на Украину, что очень угнетает не только самих украинцев, но и их сторонников, а внезапный успех Украины вселяет оптимизм и веру в то, что все не так уж плохо, сказал директор "Stratcom", напомнив, что "война в значительной степени происходит в головах".

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары беспилотниками по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики в глубине российской территории, в том числе в Сибири.

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары с использованием беспилотников по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики в глубине российской территории, в том числе в Сибири, сообщили ранее несколько украинских и западных СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Атака была осуществлена ​​с территории России — беспилотники запускались с грузовиков.

Источники в СБУ сообщили, что был сбит 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Телеграм-канал «Fighterbomber», связанный с ВКС России, сообщил, что беспилотники были запущены с минимального расстояния, поэтому российские системы ПВО — «Панцирь» и С-300 — не успели отреагировать.

В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в ходе операции «Паутина» были поражены 34% российских стратегических авианосцев крылатых ракет.