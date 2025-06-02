Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Это украинский почерк»: Сартс — об атаке на российские аэродромы

© LETA 2 июня, 2025 16:31

Мнения

LETA

От удара украинских беспилотников по российским аэродромам на прошлой неделе, в результате которого пострадала треть стратегической авиации России, больше всего выиграет моральный дух самих украинцев и их союзников, заявил в интервью Латвийскому радио директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации ("Stratcom") Янис Сартс.

По его словам, в этой войне Украина неоднократно демонстрировала, что когда все выглядит очень мрачно, она может внезапно сделать что-то, что заставит по-другому взглянуть на украинские возможности. "Я думаю, что это своего рода почерк украинцев", - прокомментировал Сартс, напомнив также о прошлогодней операции Украины в Курске, которая стала для многих совершенно неожиданным поворотом событий.

По его мнению, военный эффект от атаки на российские аэродромы также очень хорош - стратегические воздушные возможности страны-агрессора были значительно сокращены. Конечно, это не означает перелома в войне, но пойдет на пользу Украине, считает Сартс.

Однако наибольший эффект атака оказывает на моральный дух самой Украины и, в некоторой степени, ее сторонников. Много говорят о многочисленных нападениях России на Украину, что очень угнетает не только самих украинцев, но и их сторонников, а внезапный успех Украины вселяет оптимизм и веру в то, что все не так уж плохо, сказал директор "Stratcom", напомнив, что "война в значительной степени происходит в головах".

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары беспилотниками по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики в глубине российской территории, в том числе в Сибири.

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары с использованием беспилотников по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики в глубине российской территории, в том числе в Сибири, сообщили ранее несколько украинских и западных СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Атака была осуществлена ​​с территории России — беспилотники запускались с грузовиков.

Источники в СБУ сообщили, что был сбит 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Телеграм-канал «Fighterbomber», связанный с ВКС России, сообщил, что беспилотники были запущены с минимального расстояния, поэтому российские системы ПВО — «Панцирь» и С-300 — не успели отреагировать.

В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в ходе операции «Паутина» были поражены 34% российских стратегических авианосцев крылатых ракет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
58 реакций
58 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:45 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 11 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать