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Это провал! В Саласпилсе появилась новая достопримечательность (ФОТО)

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 09:53

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Карстовый провал в Саласпилсе, который долгое время был закрыт и огорожен предупреждающими знаками, теперь доступен для посещения, сообщает портал Visit.salaspils.lv.

На окраине Саласпилсского болота Зелтиню, где в 2021 году образовался карстовый провал, установлен информационный стенд. В настоящее время провал огорожен деревянным забором, однако доступ к нему открыт. Рядом с объектом размещен информационный щит, разработанный согласно рекомендациям Управления охраны природы, поскольку в ближайшее время планируется включение этой территории в особо охраняемую природную зону местного значения «Природный парк болота Зелтиню».

В следующем году будет предпринято дальнейшее развитие этого объекта: планируется установить дорожные знаки и указатели, ведущие от улицы к провалу, а также очистить подъездные пути, чтобы привлечь больше посетителей к этому уникальному природному объекту.

С момента своего образования в 2021 году провал значительно увеличился в размерах и, по прогнозам, в ближайшие 10 лет продолжит расти.

На стенде представлена информация на латышском языке, также имеется QR-код, который ведет на сайт с информацией на английском языке.

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