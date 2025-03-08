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Это какой-то позор! Наш «антиМидас» Бришкенс теперь будет «аирболтить» всей экономикой Латвии

Редакция PRESS 8 марта, 2025 09:23

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Только ёлочку не трогай - наверняка загорится.

Итак, министр транспорта Каспар Бришкенс («Прогрессивные»), которого попросили «на выход» из правительства Силини, потому что ну уже нет мочи терпеть того, что происходит с нашим транспортом, вернулся в Сейм – и не простым депутатом. Он избран председателем комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. О как! Видимо, за успехи на предыдущем месте работы. А к должности председателя комиссии Сеймиа полагается оклад, премиальные, машина с шофером, офис с персоналом - всё как у людей.

Давайте вспомним, что же это за успехи. Под его чутким руководством была построена «золотая свая» на Даугаве, вбуханы громадные деньги в проект Rail Baltica, который неизвестно чем и когда закончится. Под его руководством был списан долг аirBaltic перед государством в размере 571 миллиона евро.  

Уже за два этих деяния Бришкенс должен был бы, по идее, еще много месяцев давать показания. Как минимум перед парламентской следственной комиссией. Вместо этого он... правильно, сам возглавит важнейшую комиссию Сейма.

Давайте повнимательнее посмотрим на его биографию. Чтобы понять – а откуда этот человек вообще мог набраться знаний и опыта в народном хозяйстве: Итак, цитата из латВикипедии (перевод наш):  

«В 2005 году начал работать в Министерстве иностранных дел в качестве старшего референта. С 2007 по 2011 год работал экономическим и политическим советником в посольстве Латвии в Швеции. В 2011 году стал заместителем начальника отдела внешней торговли и инвестиций в Министерстве иностранных дел, а через два месяца ушел работать в Министерство сообщения в качестве советника министра Айвиса Рониса. В течение четырех лет с 2011 по 2015 гг. занимал должности советника министра и заместителя государственного секретаря по делам Европейского союза и секторальным вопросам в Министерстве транспорта. Представляя Министерство транспорта, он был политическим координатором по вопросам сотрудничества в области транспорта и логистики в Северной распределительной сети НАТО. С 2013 г. С 2013 по 2014 гг. был исполнительным директором Латвийской ассоциации логистики.

С 2012 по 2020 год занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета национальной авиакомпании airBaltic. В течение трех сроков работы в качестве члена и заместителя члена Наблюдательного совета занимался вопросами реструктуризации, развития, заказа самолетов Airbus A220-300, привлечения частных инвесторов и разработки бизнес-плана компании «Destination 2025».

В 2014 году перешел на работу в компанию RB Rail (Rail Baltica), сначала в качестве члена наблюдательного совета, а затем в качестве руководителя отдела стратегии и развития. С 2021 года он является членом наблюдательного совета компании Pasažieru vilciens.

С 2019 года г-н Бришкенс также является лектором по вопросам надлежащего управления в рамках учебных программ Балтийского института корпоративного управления».

Понятно, да? То есть там, где нужно было красивые костюмы носить и рот раскрывать – то бишь в МИДе, он еще туда-сюда. А вот как только нужно руками что-то делать, то получается либо airBaltic, либо Rail Baltica. Как у царя Мидаса, только наоборот – у того все, к чему он прикасался, превращалось в золото, а у нашего антиМидаса...

Есть еще вопросы о будущем нашего народного хозяйства? Или и так всё понятно?

 

 

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