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«Эти будут искать наследника любой ценой»: клиент Elektrum умер, не оплатив счет. Что дальше?

Редакция PRESS 20 января, 2025 17:49

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация, в которой оказался Каспар, демонстрирует сложности взаимодействия с бюрократическими структурами в таких деликатных случаях, как отказ от договорных обязательств. Например, если клиента уже нет в живых, а у него есть непогашенные долги.

«Сегодня я столкнулся с «интересной» ситуацией». Умер человек, надо отключиться от «Elektrum». Эти же будут искать наследника любой ценой, чтобы получить от него последний счет. Чертовы уроды, человек УМЕР, как еще более яснее ситуация быть может?! Вам не повезло — клиент умер, а вы ищете наследников...», - возмущается Каспар в социальных сетях.

Ситуацию поспешили прокомментировать и в упомянутой компании, указав, что с момента получения информации о факте смерти человека договор с клиентом становится недействительным.

«Однако, если в доме клиента есть родственники, которые продолжают пользоваться услугой, им предлагается перевести договор на имя соответствующего лица, которое продолжает проживать в помещении и потреблять электроэнергию. Если же договор не переводится на имя лица, продолжающего проживать в объекте недвижимости, договор и оказание услуг прекращается.

В свою очередь, если у умершего клиента имеются непогашенные долги, они разрешаются в соответствии с действующим законодательством страны, а долг взыскивается с наследников имущества», - заявили в «Elektrum».

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