«Если завод делает консервные банки, то сможет производить и мины — они же похожи»: мнение

Так, Бите допускает, что его рыбоперерабатывающее предприятие могло бы производить и мины, пишет Otkrito.lv.

"Людям, особенно тем, кто находится вне военной индустрии, кажется, что военная промышленность — это танки, пушки, дроны, средства связи, но на самом деле ситуация гораздо шире, поле возможностей намного больше, — сказал Бите и продолжил: — Часто люди из мирных отраслей даже не подозревают, что их продукция и технологии могут быть применены для военных нужд. Мы, например, производим консервные банки — большие, маленькие, из разных материалов. И когда я вижу, как выглядят, например, противотанковые мины, я задумываюсь, что внешне они похожи на консервные банки, и, следовательно, это то, что мы могли бы делать".

Андрис Бите считает, что важно, чтобы со стороны системы обороны был кто-то, кто мог бы направить предпринимателей, указав, в каком направлении работать. "Латвия — маленькая страна, мы все знаем, какие компании здесь работают, что эти компании могут делать. Возможно, гораздо больше людей увидело бы возможности".