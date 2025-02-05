Если наследник негражданин: дадут ли пенсию за умершего супруга?

Закон «О государственных пенсиях» устанавливает следующее: в случае смерти пенсионера его семье или лицу, осуществляющему похороны, выплачивается пособие на похороны в размере двухмесячной пенсии (включая доплату к пенсии за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года). Право на получение пособия существует, если оно запрошено в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.

В случае смерти получателя пенсии пережившему супругу, который является получателем пенсии по старости, инвалидности, пенсии по выслуге лет или специальной государственной пенсии Латвийской Республики, на основании его заявления предоставляется пособие в размере 50 процентов пенсии, которая была назначена умершему супругу в соответствии с законом «О государственных пенсиях» (включая надбавку к пенсии за страховой стаж, накопленной до 31 декабря 1995 года).

Право на получение пособия сохраняется в течение 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии, если заявление подано в течение шести месяцев со дня смерти получателя пенсии. Если заявление подано позже, право на получение пособия возникает не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления и не позднее дня, когда пройдет 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Следовательно, вы имеете право на получение пособия на похороны. В свою очередь, право на получение пособия в размере 50 процентов пенсии умершего супруга вы можете иметь только в том случае, если сами являетесь получателем латвийской пенсии. За получением пособий необходимо обратиться в Агентство государственного социального страхования.