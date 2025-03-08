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Еще вчера мысленно тратил 1000 евро, а сегодня уже должен 2000: СГД прокомментировала «сюрпризы» в налоговых

Редакция PRESS 8 марта, 2025 07:20

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Как так выходит, что за несколько дней в EDS переплата становиться внушительным долгом? Латвиец в соцсетях рассказал, что при подаче декларации система сначала показала, что вернет ему около 1000 евро, а уже в следующий раз, через 4 дня - там обнаружился долг в 2000 перед государством.

"Ежегодное веселье, в этом году интереса ради я ничего не делал и позволил себе целых четыре дня представлять, куда потрачу 1000 евро. Ничего не менял, не правил, не подавал и сегодня зашел в систему и теперь мне нужно думать, где достать 2000 евро. Как за четыре дня всё может так измениться? Кто-нибудь может объяснить?", - написал мужчина в Threds.

Служба государственных доходов (СГД) знает о таких случаях и поясняет, что изменение размера переплаченных налогов связано с неполной или неверной информацией о годовом доходе лица. Сумма меняется по мере поступления новой информации или исправления ошибки, пишет lsm.lv.

Даце Кирсе-Кирша, руководитель отдела учета деклараций физических лиц Налогового управления СГД, в интервью Латвийскому радио рассказала, что такие ситуации возникают в тех случаях, когда не все доходы, полученные в течение года, были представлены.

Возможно, работодатель предоставил не всю информацию о человеке или была допущена ошибка, которую необходимо исправить.

«Предоставление дополнительной информации о доходах влияет на конечный результат», — пояснил Кирсе-Кирша.

В качестве примера она привела случай, когда работодатель подал в СГД сведения о сотрудниках только 3 марта. Таким образом, если человек посмотрел на результат, подсчитанный в его декларации  1 и 3 марта, то цифры были разными.

Герой истории позже также написал, что разрешил ситуацию, лично обратившись в СГД. 

«Самая большая проблема, которая может случиться с самозанятыми людьми в столбце D3 № 6, — это внезапное исчезновение расходов. Также сравните столбец «Доход» с вашей бухгалтерской программой», — советует он.

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