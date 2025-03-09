«Еще слишком рано ждать весну!» — прогнозы наблюдателя за природой

"На данный момент вернулись чибисы, дрозды-рябинники, лебеди, скоро прилетят белые аисты, но пара теплых дней в начале марта еще не означают, что весна началась: после 10 марта еще обещают быть холодные ночи - местами может быть до -7 градусов. А днем солнышко тоже еще будет кусаться. В марте зима играет с весной, так что весны ожидать пока слишком рано", - предостерегает наблюдатель.

Далее Вилис Букшс предполагает следующее: "Впрочем, в конце марта, похоже, может быть волна тепла - в некоторых местах может быть до +17 градусов. В первой половине апреля тоже еще предполагаются этакие игры, лишь во второй половине апреля температура может повыситься аж до +20 градусов. А вот май в целом, похоже, будет теплым, но дождливым. Ожидаются летние дни во второй половине мая, но надо считаться и с летними грозами. Температура воздуха - около 19-25 градусов".

Наблюдатель природы вспоминает 1986 год, когда "в середине апреля пошла волна холода - с 10 по 17 апреля было -10 градусов, мели метели, а все перелетные птицы уже прилетели. Им пришлось пережить холодную неделю, которая резко сменилась летним теплом - вплоть до +25 градусов в конце апреля, так что весной характерно, что природа обманчива, поэтому может разыграться все что угодно".

Букшс подчеркивает: "Эти несколько теплых дней снова притихнут, и в апреле после Пасхи еще может выпасть мокрый снег, будут минусики. В начале мая традиционно придется считаться с тем, что местами могут быть и небольшие заморозки. Такие уж у нас весны: 1 апреля - день шуток, это и показывает шутейную природу весны - может быть и так, и этак".

А каким обещает быть лето? Наблюдатель природы считает так: "Лето в Латвии обещает быть в целом теплым, хорошим, но вообще будет много осадков. Об этом свидетельствовали многие приметы в январе, да и сейчас. Теплое, но с осадками, временами вплоть до сильных ливней и гроз".

На вопрос, ожидается ли из ряда вон выходящая жара, знаток примет ответил: "Как обычно, в июле и первой половине августа дни могут быть жаркими, до +30 и +33, такие душные, жаркие дни, за которыми следуют грозы, но в целом представляется, что лето будет нормальным - не холодным, но и не слишком жарким".