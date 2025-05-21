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ЕС решил давить на Путина сильнее, быстрее и креативнее

© Deutsche Welle 21 мая, 2025 08:15

Мир 0 комментариев

ЕС решил давить на Путина сильнее, быстрее и креативнее
Ксения Польская Брюссель
7 ч. назад7 ч. назад
Не дать переговорам завершиться безрезультатно, повышать давление на Кремль и усиливать военную поддержку Украины решили министры стран ЕС в Брюсселе. Они уже разрабатывают план действий после перемирия.

В Брюсселе прошла министерская встреча в макси- или "джамбо", как его называют в кулуарах, формате: министры иностранных дел и министры обороны стран Европейского Союза собрались в Совете ЕС в один день - во вторник, 20 мая. И главной темой обеих встреч был мир в Украине.

"Нашим основным приоритетом остается безусловное прекращение огня", - подчеркнула на итоговой пресс-конференции верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она сама и участники встреч говорили о необходимости вынудить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться прекратить огонь в Украине, как это уже сделал Киев. Раз Путин в этом пока что, очевидно, не заинтересован, надо усиливать давление, решили министры, чтобы у него появились мотивы.

Они, как и ожидалось, утвердили макси-, как и сама встреча, пакет санкций против России, в рамках четырех различных режимов, и тут же принялись обсуждать новые санкции. Причем, по словам Каллас, все страны ЕС настаивают, что их нужно разработать как можно быстрее.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) призвал при обсуждении новых санкций "в мыслях ни в чем себе не отказывать". "Я за то, чтобы мы продолжали рассматривать все варианты и позволяли себе мыслить нестандартно", - сказал министр. Он убежден, что Европа должна послать "четкий сигнал" президенту Путину, что от него теперь ожидаются конкретные шаги.

Как низко падет потолок цен на нефть?

Известно, что в качестве одной из ограничительных мер Евросоюз намерен снизить потолок цен на нефть, который пока находится на уровне 60 долларов за баррель. В нынешнем виде эксперты считают его неэффективным, поскольку сейчас цена на российскую нефть и так ниже. Многие министры, в том числе и глава МИД Украины Андрей Сибига, прибывший в Брюссель, отметили, что понизить верхний предел цены на нефть - самая эффективная мера в отношении РФ.

Но мнения о "правильном" ценовом пределе среди участников этой дискуссии пока сильно расходятся: Киев предлагает радикально опустить его до 30 долларов за баррель, а Евросоюз, если верить неофициальным источникам, готов только к 50, ведь для этого шага необходима единогласная поддержка всех членов, а также скоординированное ее введение на уровне стран G7.

Как отметила Кая Каллас, все члены "семерки" понимают, что по своей сути потолок должен быть ниже актуальной цены на нефть, но прошло время, а Запад не внес должные коррективы. По ее информации, в масштабный санкционный пакет, подготовленный Сенатом США, эта мера также входит. ЕС будет настаивать на снижении предельной цены уже на встрече министров финансов стран "большой семерки" 20-22 мая в Канаде.

"Коалиция желающих" в Украине пополнилась новой страной

Параллельно с необходимостью продолжать переговоры, усиливая при этом давление на Кремль, министры обсуждали гарантии безопасности для Украины. Каллас не стала вдаваться в подробности содержания этой дискуссии, а вот министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал журналистам о так называемой "коалиции желающих" под эгидой Великобритании и Франции.

По его словам, начальники штабов стран-участниц коалиции разрабатывают план и уже "почти у цели". Франкен положительно оценил эту стратегию, и даже не исключил, что Бельгия присоединится к коалиции на территории Украины: "Как только наступит перемирие, мы сразу же сможем действовать вместе с "коалицией желающих" на украинской земле". Министр подчеркнул, что Украина может рассчитывать на своих европейских партнеров.

Где Киеву взять 15 миллиардов евро на оборонпром?

Параллельно Европа делает ставку на обучение и дальнейшее обеспечение украинской армии вооружениями, а также на развитие и наращивание потенциала украинской оборонной промышленности. Некоторые страны настаивают: главная гарантия безопасности для Украины - это мощная армия.

Раз с российской стороны не наблюдается серьезного намерения участвовать в переговорах, то Европа лишь укрепляется во мнении, что украинской стороне необходимо предоставлять как можно больше военной помощи, заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон: "Чтобы она смогла вести переговоры с позиции силы и обеспечить себе справедливый и прочный мир".

Юнсон и другие его коллеги по должности с восхищением отзывались о достижениях украинской оборонной промышленности, но подчеркивали, что для наращивания производства вооружений на должном уровне, ей нужны инвестиции.

Позднее в тот же день Андрей Сибига сообщил министрам, а затем и журналистам, что украинскому оборонпрому, "чтобы задействовать все мощности", недостает 15 миллиардов евро. DW спросила у министра обороны Швеции, где ЕС может быстро найти такие средства, на что он ответил: среди замороженных российских активов, причем не только в виде процентов от них, которые и так уже используются для поддержки Украины. Впрочем, единства в этом вопросе среди членов Евросоюза по-прежнему нет.

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