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ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Редакция PRESS 15 мая, 2025 17:55

Мир 0 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Повышение на 50 процентов пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси одобрил в четверг, 15 мая, комитет Европейского парламента по международной торговле. Речь идет о тех продуктах, которые до сих пор не облагались никакими таможенными пошлинами, в их числе - сахар, уксус, мука и корма для скота.

Евродепутаты также поддержали введение 6,5-процентных пошлин на удобрения из России и Беларуси, плюс дополнительные сборы по 40-45 евро за тонну в течение 2025-2026 годов. К 2028 году эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну.

С таким предложением выступила в конце января Еврокомиссия, а после положительного решения парламентского комитета по международной торговле законопроект должен одобрить пленум Европарламента на заседании 22 мая.

ЕС больше не хочет платить Москве и Минску

Доходы, которые Россия и Беларусь получают от удобрений в Брюсселе считают прямым вкладом в войну против Украины. "Постановление о постепенном повышении таможенных пошлин на продукцию из России и Беларуси поможет предотвратить использование Россией рынка ЕС для финансирования своей военной машины", - отметила постоянная докладчица Европарламента по России Инесе Вайдере.

Она считает неприемлемым тот факт, что спустя более трех лет после начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз все еще закупает в этой стране критически важные товары в больших объемах. "Фактически, этот импорт значительно увеличился", - заявила евродепутатка.

Объем импорта в ЕС мочевины и азотных удобрений из России, и без того большой в 2023 году, существенно вырос в 2024 году. Еврокомиссия называет эту ситуацию экономической зависимостью от РФ и считает, что без должного вмешательства она может нанести ущерб продовольственной безопасности Евросоюза и, особенно в случае с удобрениями, сделать ЕС уязвимым для возможного давления со стороны России.

 Цель: снизить зависимость ЕС от поставок из РФ и РБ

Евросоюз стремится снизить зависимость от поставок из России и Беларуси и рассчитывает, что новые меры значительно сократят объем ввоза в ЕС указанных выше товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из этих двух стран.

Это должно привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в Евровоюзе - сектора, который в настоящее время страдает от низких цен на импортные товары, сказано в пресс-релизе Европарламента. Закон также позволит увеличить пострадавшее от дешевого российского импорта производство удобрений в Евросоюзе и даст фермерам время на адаптацию.

Законопроект также поручает Европейской комиссии отслеживать и принимать меры для смягчения роста цен, который может нанести ущерб внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС.

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