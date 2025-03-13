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Элина Малыгина о потраченном миллионном наследстве: не стало денег и друзья пропали

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 марта, 2025 14:44

Латышские СМИ 0 комментариев

Художница Элина Малыгина в материале Эдгара Орлова «Man visa ir par majud» (У меня всего слишком много) в издании «Privātā Dzīve» признается, что потратила свои миллионы на выпивку, но в последние два года она вообще не употребляет алкоголь, пишет nra.lv.

Вдова главы "Олайнфарма" Валерия Малыгина подчеркивает, что у нее слишком сильное похмелье, чтобы позволить себе выпить.

На вопрос, бросила ли она пить, Малыгина отвечает: «С одной стороны, да. Забавно, что это было в последний день моего третьего брака. Никто не становится вдруг мудрым, когда принимает лекарства... Честно говоря, вот как ушли эти миллионы. Кучей. Отдай тому - другому, этому — тоже не жалей! Друзья вдруг появились из ниоткуда. Только теперь, когда этих миллионов действительно больше нет, этих друзей тоже нет».

Начав часто употреблять алкоголь, Элина поняла, что у нее есть два варианта: либо поддаться соблазну, либо протрезветь. В тот момент она поняла, что женский организм несовместим с алкоголем. Кроме того, за короткий промежуток времени от алкоголизма ушли четыре ее знакомые женщины. Это заставило её задуматься.

Благодаря отказу от алкоголя количество ее панических атак также значительно сократилось. «Хотя бы по этой причине его и не стоит пить», — добавляет Элина.

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