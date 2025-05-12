Эксперты НАТО собрались в Риге: обсудили будущее противовоздушной и противоракетной обороны

Конференция в Риге собрала представителей гражданских и военных структур НАТО высокого уровня, ведущих экспертов, руководителей, а также ученых и представителей аналитических центров, чтобы провести дискуссии на стратегическом уровне по важному для Латвии вопросу.

Конференция НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне проходила три дня и охватила широкий круг тем, в том числе развитие потенциала противовоздушной и противоракетной обороны в альянсе, будущую интеграцию военных действий и новых технологий, стратегическую коммуникацию с обществом и опыт, полученный в ходе войны России в Украине, сообщает ведомство.

Латвию на конференции представляли эксперты Министерства обороны, Национальных вооруженных сил и Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации.

Укрепление архитектуры и потенциала противовоздушной и противоракетной обороны НАТО является приоритетом Латвии, подчеркивает министерство.