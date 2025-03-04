Дороже, чем стейк из тунца: шпроты всё же подорожали, основательно. ФОТО

Теперь килограмм шпротов стоит 36.52 евро. В магазине Rimi 4,09 евро за банку весом в 120 граммов.

"Килограмм кильки стоит 36,52 евро.

Дороже, чем стейк из тунца. Консервы.

Времена меняются.", - отметил автор фотографии в соцсетях.

Справедливости ради следует упомянуть, что в продаже еще есть шпроты и по более низким ценам, других производителей, в других магазинах.

Как ранее пояснил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов АО Brīvais vilnis Арнольд Бабрис, дефицит рыбы обусловлен значительным сокращением квот и увеличением времени запрета на вылов.

В этом году возможности латвийских рыбаков выловить кильку в Балтийском море по сравнению с прошлым снизились на 30,6%. При том, что самой кильки (которая является сырьем для консервированных шпрот, жареной кильки и кильки в томате) в Балтийском море стало меньше. Ее популяция сокращается. А уловы у наших рыбаков падают.

Все это скверно сказывается на стоимости сырья. По словам Бабриса, если еще недавно предприятие могло закупать кильку по 30 центов за килограмм, то сейчас цена составляет около одного евро за кило, причем ожидается, что она продолжит расти, вплоть до конца года.