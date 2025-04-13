Долгожданное тепло придет в Латвию в Вербное воскресенье: может потеплеть до +16 градусов

В столице ночь будет облачной, но без осадков, временами с прояснениями. Из-за слабого ветра возможно образование тумана. Температура воздуха упадет до 0...+2 градусов.

Днем ожидается частично облачная погода, без существенных осадков. Утром в отдельных районах еще будет наблюдаться туман. Температура воздуха повысится до +11...+16 градусов. Местами на побережье залива воздух прогреется лишь до +8...+11 градусов.

В Риге также ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха - в пределах от +14 до +16 градусов.