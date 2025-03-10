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Для уменьшения бюрократии необходимо создать еще одну рабочую группу: Силиня

© LETA 10 марта, 2025 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Задачей группы будет выявление проблем, которые мешают бизнесу и населению добиваться результатов в разумные сроки и с разумными затратами ресурсов. Рабочей группе будет поручено устранить эти препятствия путем опроса министерств, торгово-промышленных палат и неправительственных организаций.

Также, по словам Силини, правительство продолжит работу над уменьшением бюрократического бремени в госуправлении, при этом одним из приоритетов будет сокращение бюрократии в оборонной сфере.

"Считаю, что здесь необходим специальный "зеленый коридор", о чем я проинформировала министра обороны. Министр экономики также информирован о создании такого "зеленого коридора", поскольку очевидно, что для военной промышленности в настоящее время нужны исключения", - сказала премьер-министр.

Министерству экономики совместно с Министерством обороны предстоит разработать критерии, которые позволят предприятиям военной промышленности развиваться быстрее, добавила премьер.

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