Депутаты начали финальное рассмотрение бюджета с сокращения дебатов

Согласно общему порядку, установленному в Регламенте Сейма, при обсуждении предложения депутат может выступать в первый раз пять минут, а во второй раз - две минуты.

Как уже сообщалось, сегодня депутаты Сейма приступили к рассмотрению проекта государственного бюджета на следующий год в окончательном чтении, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Ранее глава бюджетно-финансового (налогового) комитета Сейма Янис Рейрс сообщил агентству LETA, что Сейм может рассмотреть бюджет за три дня, а значит, в пятницу, 6 декабря, он может быть принят в окончательном чтении, но это зависит от того, насколько быстро будет проведена работа.

Политики пообещали не рассматривать бюджет ночью. Такая практика была введена политиками при работе над бюджетом 2024 года.

Уже сообщалось, что в следующем году доходы консолидированного государственного бюджета составят 15,081 миллиарда евро, а расходы - 17,093 миллиарда евро.