Деньги у города есть: компании Рижского самоуправления закончили год с приличной прибылью

Общая прибыль столичных муниципальных предприятий составила около 24 млн евро.

Оборот муниципальных обществ капитала уменьшился с 946 млн евро в 2023 году до 769 млн евро в прошлом году, что связано с ростом цен на энергоресурсы в 2023 году. Например, если в 2023 году тариф "Rīgas siltums" на теплоэнергию составлял почти 184 евро за мегаватт-час, то в 2024 году он снизился до 74 евро за мегаватт-час. Таким образом, оборот предприятия уменьшился с 442 млн евро в 2023 году до 249 млн евро в прошлом году, что повлияло на показатели общего оборота столичных предприятий.

Объем налогов, уплаченных столичными обществами капитала, составил 170 млн евро, а инвестиционных проектов было реализовано на сумму более 125,5 млн евро.

Рижскому самоуправлению полностью или частично принадлежат 12 обществ капитала - "Rīgas satiksme", "Rīgas namu pārvadnieks", "Rīgas nami", "Rīgas ūdens", "Rīgas meži", 1-я Рижская больница, 2-я Рижская больница, "Rīgas veselības centrs", Рижский роддом, Рижский зоосад, "Getliņi eko" и "Rīgas siltums".