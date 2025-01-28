«Деньги нужно списать или какой-то бюджет?» Снега нет, а в Риге продолжают сыпать соль на улицы

- Едет маленькая машинка или трактор, прямо по тротуару и сыпет соль. Когда на улице плюсовая температура, - поражается жительница Риги. - Я не понимаю, у них там в Думе деньги нужно списать или какой-то бюджет? Но когда на улице плюс? Они что, прогноз погоды не смотрят?

Первый месяц этого года в Латвии оказался самым тёплым с 2020 года, когда средняя температура января составила +3,1 градуса, установив новый национальный тепла. Согласно прогнозу погоды на среду, 29 января, в Риге температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов. Синоптики ожидают, что в столице может быть побит рекорд тепла как для 29 января, так и третьей декады месяца.

Ирена каждое утро совершает длительные прогулки с собаками, и этой зимой это был первый случай, когда она заметила разбрасыватель соли. Она считает, что посыпать тротуары солью не нужно, указывая на последствия – страдают лапы собак, а также портится обувь.

В Рижской думе не отрицают, что дороги посыпают солью, даже несмотря на то, что погодные условия не соответствуют зимним, ведь при колебании температур - когда днем плюс, а ночью столбик термометра опускается ниже нуля - образуется так называемый "черный лед".

В самоуправлении также отмечают, что пока не планируется заменять соль другими противоскользящими материалами, такими как песок или щебенка. В Рижской думе, однако, признали, что в этом году именно пешеходные тротуары посыпались солью лишь несколько раз за весь сезон.

*ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ