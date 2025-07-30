Демография на минималках: запрошенные 150 миллионов на поддержку семей урезали почти вдвое

С нового года планируется удвоить пособие по уходу за ребёнком — с 171 до 340 евро в месяц, а к 2028 году довести его до 400 евро, привязав к медианному доходу. Также будет увеличено единовременное пособие при рождении ребёнка — с 421 до 600 евро, а приемным семьям, опекунам и усыновителям обещан рост поддержки на 30%.

Первоначально обсуждалось и повышение семейного пособия с 25 до 50 евро на ребёнка, однако этот пункт отложен. Вместо этого пособие будут платить дольше: до 20 лет, если ребёнок продолжает учёбу (ранее — до 18).

«Если государство не может найти 80 миллионов на поддержку своих семей — мы не состоявшееся государство», — заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. В Минфине подтверждают: демография одна из приоритетных тем бюджета на 2026 год, наряду с обороной. Решения о финансировании будут приниматься в конце августа – начале сентября.

Пока же утверждён лишь общий межотраслевой план демографического развития, а конкретные цифры и источники финансирования ещё только предстоит определить в правительстве и Сейме.