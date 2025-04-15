Дело на миллиард евро: министр обороны пытается вовлечь местных производителей в военные закупки

Сегодня в Рижском техническом университете — семинар, организованный Государственным центром оборонной логистики и закупок (VALIC), призванный, как сказано в анонсе Минобороны, дать «более широкое представление о планируемых закупках отрасли на ближайшие три года, способствуя вовлечению местных производителей в военные закупки».

Ведомство сообщает, что на мероприятие записались более 300 предпринимателей; им обещана «уникальная возможность узнать о конкретных закупках, которые будут проводиться в ближайшие годы, завести прямые контакты с представителями VALIC и другими участниками индустрии».

В своем «твите» с мероприятия Андрис Спрудс заявил, что интерес к закупкам НВС — очень большой. «Мы готовы к рывку! Призываю быть амбициозными, инновативными и нацеленными на сотрудничество. Финансирование для укрепления НВС для латвийских предпринимателей — около 1 млрд евро, начиная с продовольствия, экипировки и строительства и заканчивая системами вооружения и их обслуживанием», — написал он.

Ранее председатель Федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгле сообщила Латвийскому радио 4, что совокупный оборот участников организации, которую она представляет, достиг 2 млрд евро в год, экспорт измеряется в сотнях миллионов евро в год.

В этом году финансирование обороны должно составить 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП). Но, как заявил ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, в ближайшие годы доля этих расходов должно быть увеличено до 4% от ВВП. Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП. В «Утренней панораме» Э. Ринкевич допустил, что расходы могут оказаться ближе к пяти процентам, чем к четырем.

Ранее сообщалось об установке «военизированной скульптурной композиции» возле въезда на Адажскую военную базу (останков бронетранспортера на постаменте), стоимость которой, по информации передачи Латвийского телевидения «De facto», за несколько лет выросла в разы, превысив 180 тыс. евро. 8 апреля свое заключение об этом проекте выдал Госконтроль: он констатировал «поспешное планирование, недостаточная координация и отсутствие надзора, а также неспособность своевременно определить и реализовать стратегию выхода из проекта», из-за которых общая стоимость инсталляции выросла с 93 650 евро до 215 404 евро. В то же время ведомство в целом положительно оценило систему планирования, строительства и закупок в оборонном секторе.