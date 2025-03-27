Даугавпилс не выдаст разрешение на расселение беженцев: Андрей Элксниньш

Предложения от МВД о расселении беженцев в нашем городе мы получили не в первый раз. Ранее, в 2021 году уже была попытка навязать городу обязанность расселять беженцев в помещениях/квартирах принадлежащих городу.

Как и тогда - могу предложить лишь посильную помощь автобусами местного автопарка добраться - до Риги!

Вопрос риторический - они там в «в золотом кольце» реально, что ли, считают, что живут на острове?!!!

Для правящих проблемы - это там, где-то далеко, а у них там хорошо и «денег много, как никогда» и в очередной раз - «Ой, беженцы!», «Ай, много!», «Ой-ой-ой а что мы с ними делать будем?!» И к кому все эти вопросы? Опять к Латгалии!!! То есть, как экономически поддержать регион и в этом месте построить оздоровительный комплекс/пансионат или все те же деньги выделить на восстановление «Межциемса», так «нелюбимая падчерица», а как кризис с беженцами решить -- так деньги появляются. Родина ведь - в опасности! Главное, чтобы до Риги не дошли!

Нет уж, мои дорогие, только руками латгальцев жар загребать не получится!

п.с. Градостроительная комиссия Даугавпилсской городской думы, председателем которой я являюсь, уже 11 марта приняла решение - не поддержать предложение МВД! «Заброшки» на данной, государству принадлежащей территории, необходимо сносить, а территорию облагородить!

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