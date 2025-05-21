Дар природы Исландии: родниковая вода добытая из под ледника Реклама Редакция PRESS 21 мая, 2025 10:43 Реклама

Начиная прямо с сегодняшнего дня мы можем наслаждаться вкусом и качеством чистейшей воды из древнего источника, скрытого в недрах вулканических пород.

Пейте воду! – не устают повторять врачи и ученые. Однако, согласитесь, мы не всегда прислушиваемся к их настойчивым призывам... Хотя пора осознать, насколько важно снабжение организма необходимым объемом чистой и качественной воды.

Вода – эликсир здоровья, база всей нашей физиологии. С уроков в школе мы знаем, что наше тело состоит из воды более чем на 60%, поэтому каждый орган буквально требует ее постоянного восполнения. Особенно быстро «засыхают» мозг, печень и, конечно, кожа. Еще естествоиспытатель и ученый прошлого Леонардо да Винчи писал: «Воде дана таинственная власть быть соком жизни на Земле» – и ведь прав оказался!

Питьевая вода участвует в терморегуляции, обмене веществ, очистке организма, работе суставов и даже настроении. Многие, думаю, замечали, что обезвоживание делает нас вялыми, тугодумными, пассивными и не способными фактически ни на что.

Ученые из Гарварда настоятельно рекомендуют взрослому человеку пить от двух до трех литров воды в сутки - учитывая климат, уровень физической активности и индивидуальные особенности организма. Все потому, что вода — непременный участник всех (!) физико-химических процессов организма человека. В силу своей огромной важности вода нужна нам постоянно, причем - акцентируем ваше внимание - желательно качественная и в достаточном объеме.

Если вы собираетесь находиться на улице в жару и потеете или, например, теряете воду из-за простуды, диареи или физических упражнений, необходимо воды больше обычного, чтобы компенсировать эти потери.

За сутки в организме человека происходит обмен около 6% воды, а за десять дней обновляется половина от ее количества. За сутки человек теряет примерно 2-2,5 литра воды и столько же должен получать обратно.

Специалисты говорят, что при нормальном весе человеку требуется выпивать в среднем 30 мл чистой воды на 1 кг массы тела. Но при этом всегда важно подходить к вопросу гидратации осознанно, поэтому избегайте крайностей в употреблении воды и получите рекомендации своего врача.

Дар природы — ледниковый источник

Второй важный вопрос: какую воду пить лучше? И вот тут у нас есть совет, который может помочь вам сделать выбор и открыть для себя нечто новое.

Попробуйте ледниковую воду Icelandic Glacial! Неужели вы еще не слышали о такой? Это углеродно-нейтральная вода, наделенная мягким, свежим природным вкусом, а также обладающая низким уровнем минерализации и жесткости. Добывают ее в ледниковом источнике Ölfus Spring, который появился около 5 000 лет назад.

Легенда гласит, что задолго до того, как первые поселенцы ступили на берега Исландии, их взорам открылся величественный ледник. Увидев это природное чудо, они воскликнули: «Ohh, ICELAND!» Так началась история источника, уходящая корнями в далекое прошлое. Ученые выяснили, что во время масштабного вулканического извержения один из ледников оказался погребен под толстым слоем лавы и льда. Там, глубоко под землей, зародился ручей, который тысячелетиями пробивал себе путь, формируя уникальную природную систему фильтрации, — капля за каплей, слой за слоем сквозь древнюю лаву… Со временем подземный поток прорвался на поверхность как дар богов в виде чистейшей воды!

Непроницаемый слой лавы ограждает и надежно защищает родник. Помимо этого, он окружен запретной зоной, которая составляет 128 акров. Непрерывное очищение и пополнение источника обеспечивается поэтапной фильтрацией осадков и снеготаянием на необитаемых и нетронутых месторождениях лавы.

В результате легендарный источник Ölfus Spring, расположенный на севере Исландии, — один из самых чистых и уникальных природных источников на планете.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вода Icelandic Glacial полностью прозрачная, у нее нет запаха. Вкус, как мы уже сказали, приятный, слегка сладковатый. Вода кристально чистая, так как проходит долгий путь по застывшей вулканической лаве.

Когда пьете эту воду, очищенную в мастерской самой матери Земли, — ощущение, как будто во рту растаяла весенняя льдинка (вспомним детство!).

Icelandic Glacial - вода с характером вулкана и душой льда

Драгоценная вода из источника Ölfus Spring называется Icelandic Glacial. Она разливается по бутылкам и экспортируется по всему миру, занимая прочную позицию в сегменте Premium.

Уровень содержания растворенных в воде веществ равняется всего лишь 62 частицам на 1 млн. Такие показатели – аплодируем и пьем! - обеспечивают потрясающую сбалансированность продукта.

Эта вода обладает не только уникальным происхождением, но и выдающимися характеристиками:

* уровень ее жесткости составляет 0,4 мг-экв/л, а степень минерализации (растворенных веществ) – 62 мг/л;

* абсолютно чистый состав — отсутствие тяжелых металлов и примесей кварца;

* щелочной уровень pH — 8,4, что обеспечивает мягкий вкус и помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме;

* источник кальция, калия и магния — жизненно важных минералов;

* 100% экологичный способ добычи — промышленно используется лишь 1% природного ресурса, не нанося вреда окружающей среде.

Международное признание Icelandic Glacial

Первый в мире бренд бутилированной воды, получивший статус CarbonNeutral. Победитель в номинации «Лучший вкус» по версии International Taste and Quality Institute. Лауреат множества других премий: Bottled Water World Awards, Global Bottled Water Awards, Bottled Water World Design Awards и др.

Воду из ледниковой скважины Исландии можно пить всегда. Особенно хорошо это делать за 30 минут до еды или через 2 часа после. Идеально начинать день со стакана этой щелочной воды натощак, чтобы активизировать обмен веществ и зарядиться энергией.

Icelandic Glacial — это не просто вода. Это то, что мы можем получить от природы в неизменном, чистейшем виде. Природная мощь вулканов и льда — в ее каждой капле. Заказать эту воду можно в интернет магазине www.oscarsfish.lv.

Приобрести воду и другие продукты Oscars fish Вы также можете в магазине MAARE на Агенскалнском рынке по адресу Nometņu ielā 64 (в рабочие дни, в субботу 9.00-19.00 а в воскресенье и в понедельник с 9.00-17.00)

И в магазине по адресу Viskaļu ielā 3 (только в рабочие дни с 9.00-17.00).