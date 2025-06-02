«Денег столько, что не можем их потратить!» Минобороны выделит сотни тысяч евро на квантовую физику

Тем временем не утих скандал вокруг экспозиции с бронемашиной и закупки офицерских сабель, а теперь появилась новая новость — Министерство обороны перечислило Латвийскому университету 250 тысяч евро на организацию конференции... по квантовой физике!

Об этом в сети "X" сообщил Нил Сакс Константинов:

"Да, кто-то мог бы сказать — может, стоило бы начать с укрепления границы, дронов или чего-то столь же банального. Но с другой стороны — а почему бы сразу не начать с квантовой физики?"

Комментаторы возмущены такими тратами, особенно в условиях, когда «на пороге стоит война», и самое важное сейчас — укрепление боеспособности государства.

"Дали столько денег, что мы не можем их потратить!"

"После сабель — это впечатляющий скачок."

"Обычно за участие в конференции платят сами участники. Обычно организаторы ещё и зарабатывают. Интересно, на что пошли 250 тысяч? Всем бесплатное участие за счёт латвийских налогоплательщиков?"

"Ну конечно, будут же звёздные войны, вот и квантовая физика нужна."

В то же время никто не отрицает значимость квантовых технологий:

"Если на этой конференции они представят квантовое оружие, то любая сумма — это сущие копейки."