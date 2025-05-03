«Если бы все те, кто водит машины, ездили на мотоциклах, то никто бы никуда не опаздывал. На улицах не было бы заторов, и все движение было бы плавным. Это одна из причин, почему мотоциклы становятся все более и более распространенными», - говорит Фрейманис.

По словам Фрейманиса, мотодвижение набирает популярность. И причин тому несколько: есть люди, которые попробовали ездить на мотоцикле и поняли, что тоже хотят его купить. Для кого-то это была мечта всей жизни. Главное для водителя мотоцикла - это ощущение свободы, которое он получает, седлая железного коня. Но наиболее важным является именно аспект дорожного движения.

«В этих машинах - в них же по одному водителю едет, так почему один человек занимает так много места на дороге? Они же шириной каких метра два и длиной метра три - ну, кому это нужно, если можно красивенько сесть на мотоцикл и объехать все легко и быстро», - говорит мотоциклист.

Так же он напоминает, что в летний сезон автомобилистам нужно при любом маневре дважды посмотреть в зеркало, нет ли мотоцикла. "На дороге мы не противники, мы одна команда", - напоминает Фрейманис.