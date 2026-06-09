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Дайверы нырнули за мусором, а получили редкое видео

Редакция PRESS 9 июня, 2026 10:21

Животные 0 комментариев

Они спустились под воду не за приключениями. Задача была куда прозаичнее: убрать старые рыболовные сети с затонувшего судна в Средиземном море. Но где-то между Сицилией и Тунисом море решило добавить в обычную работу сцену, которую не закажешь даже в кино.

На глубине около сорока метров из синевы вдруг появилась большая белая акула.

Не маленькая рыбка, не тень, не “показалось”. Настоящая взрослая белая акула, одна из самых известных морских хищниц планеты. Дайверы занимались удалением так называемых сетей-призраков. Это потерянные или брошенные рыболовные сети, которые продолжают ловить всё живое уже без людей: рыб, черепах, иногда и крупных морских животных.

И вот в этот почти технический момент, среди обрывков сетей и остова затонувшего судна, рядом прошла она.

 

По данным организаторов миссии, это может быть первое подводное видео взрослой белой акулы, снятое в Средиземном море в естественной среде. Раньше таких акул в регионе иногда видели с поверхности, но встреча под водой с камерой оказалась редчайшей удачей.

Самое кинематографичное в этой истории то, что акула не устроила сцену из фильма ужасов. Она появилась, прошла рядом с дайверами, словно сама решила посмотреть, кто возится у старого судна, и ушла дальше в глубину.

Один из дайверов позже сравнил шанс такой встречи с выигрышем в лотерею. И это не просто красивая фраза. Белые акулы в Средиземном море стали крайне редкими. Их популяция сильно пострадала из-за рыболовства, сокращения добычи и человеческой активности.

Получилась почти идеальная морская сцена: люди спускаются убирать смертельный мусор, а море в ответ показывает им животное, которое многие считали почти исчезнувшим из этих вод.

После такого можно долго спорить, кто кого больше удивил: дайверы акулу или акула дайверов.

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