Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Марта Завтра: Irbe, Made
Доступность

Да сколько ж их кормить! Сокращенным чиновникам предлагают уйти в частный сектор (3)

© Delfi 20 марта, 2025 11:45

Новости Латвии 3 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") несогласна с предложением предпринимательских организаций по сокращению числа работников государственного управления. В то же время глава Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите указал, что сотрудники госсектора могут найти работу в частном секторе, который сейчас очень нуждается в рабочей силе, об этом пишет rus.delfi.lv.

Свои предложения для обсуждения представила Латвийская конфедерация работодателей (LDDK), которая считает, что при подготовке госбюджета на 2026 год необходимо сократить расходы госуправления как минимум на 5%, что составляет более 850 миллионов евро по сравнению с запланированными с соответствующими расходами бюджета на 2025 год.

Это позволило бы выделить дополнительные средства на безопасность, проведение системных реформ и снижение давления на бюджетный дефицит. Одним из предложений LDDK является сокращение числа работников госсектора пропорционально уменьшению численности населения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 1 реакций
Комментарии (3) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЦПКЗ объявило статистику туберкулеза в Латвии (3)

Новости Латвии 14:15

Новости Латвии 3 комментариев

От туберкулеза в Латвии ежегодно умирает в среднем 59 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

От туберкулеза в Латвии ежегодно умирает в среднем 59 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

Алкоголь, погоня и прославление России: как под Резекне со стрельбой пьяного водителя задерживали. ВИДЕО (3)

Важно 14:08

Важно 3 комментариев

В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Европейский план безопасности стоимостью в 800 миллиардов: что от этого получит Латвия? (3)

Важно 14:03

Важно 3 комментариев

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Читать

Зеленский в разговоре с Трампом не согласился на завершение войны по нынешней линии фронта (3)

Мир 14:00

Мир 3 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения украинской и российской армий. «Есть регионы, есть города, есть городки, которые разрезаны той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите места или городки без жизни. Никто не вернется в половину города», — сказал Зеленский. По его словам, если это произойдет с большими городами, «это будет Берлин», цитирует его The Moscow Times.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения украинской и российской армий. «Есть регионы, есть города, есть городки, которые разрезаны той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите места или городки без жизни. Никто не вернется в половину города», — сказал Зеленский. По его словам, если это произойдет с большими городами, «это будет Берлин», цитирует его The Moscow Times.

Читать

Официального ответа по поводу задержек с выплатой пенсий от России пока не получено: МИД (3)

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 3 комментариев

Официального ответа от России по поводу задержек с выплатой пенсий и пособий проживающим в Латвии российским гражданам пока не получено, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Официального ответа от России по поводу задержек с выплатой пенсий и пособий проживающим в Латвии российским гражданам пока не получено, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Читать

Росликов: наши дети не обязаны вставать под гимн Украины. Смилтенс: дети должны понять, кто агрессор. Дебаты в Сейме (3)

Важно 13:40

Важно 3 комментариев

В четверг в Сейме обсуждался случай в 71-й рижской средней школе, где учитель истории заставил детей слушать гимн Украины, и разгорелась жаркая дискуссия о том, должна ли Латвия проявлять уважение к украинскому гимну.

В четверг в Сейме обсуждался случай в 71-й рижской средней школе, где учитель истории заставил детей слушать гимн Украины, и разгорелась жаркая дискуссия о том, должна ли Латвия проявлять уважение к украинскому гимну.

Читать

По-новому: сколько теперь можно болеть и сколько платят по листу нетрудоспособности? (3)

Важно 13:39

Важно 3 комментариев

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

Читать