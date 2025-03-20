Свои предложения для обсуждения представила Латвийская конфедерация работодателей (LDDK), которая считает, что при подготовке госбюджета на 2026 год необходимо сократить расходы госуправления как минимум на 5%, что составляет более 850 миллионов евро по сравнению с запланированными с соответствующими расходами бюджета на 2025 год.

Это позволило бы выделить дополнительные средства на безопасность, проведение системных реформ и снижение давления на бюджетный дефицит. Одним из предложений LDDK является сокращение числа работников госсектора пропорционально уменьшению численности населения.