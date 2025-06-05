Чтобы отдых на воде не обернулся горем: где и как тонут латвийцы

К сожалению, в Латвии есть и множество неофициальных пляжей, где отдыхающим приходится полагаться только на свои знания о безопасности на воде.

Проведенный в прошлом году по заказу Латвийской федерации плавания опрос о привычках жителей Латвии на отдыхе у воды показал, что в результате утопления за последние десять лет погибли 1087 человек, в том числе более 140 детей и молодых людей в возрасте до 24 лет.

Это подтверждают и данные Центра профилактики и контроля заболеваний: в 2024 году во время купания погибли 107, а в 2023 году - 112 жителей Латвии.

Наибольшее число погибших приходится на три летних месяца, когда многие выбирают активный отдых вблизи рек, озер и моря.

Как следует из статистики, чаще всего тонут мужчины в возрасте 45-64 лет.

Самое высокое число несчастных случаев на воде отмечено в Латгале - здесь число утонувших на 44% выше, чем в других местах Латвии.

89% несчастных случаев произошло на природе, чаще всего на реках - 25%, в прудах - 20%, озерах - 17%, в других водоемах, например, карьерах, - 16%, в море - 7%. Более половины, или 66% погибших, употребляли алкоголь.

Специалисты Службы неотложной медицинской помощи также подтверждают, что чаще всего люди тонут, переоценив свои силы и заплывая слишком далеко, купаясь в состоянии алкогольного опьянения или катаясь на лодке без спасательного жилета.

К сожалению, каждый год тонут и дети до 14 лет, за которыми не присматривают должным образом.

Утопление - один из способов механической асфиксии, или удушья, когда организм начинает испытывать недостаток кислорода, при этом накапливается большое количество углекислого газа, что сопровождается тяжелыми нарушениями дыхания, сердечной деятельности и работы центральной нервной системы.

Руководитель Центра неотложной медицины Клинической университетской больницы П. Страдиньша Роберт Фурманис рассказывает, что дети до восьми лет в опасную ситуацию у воды обычно попадают потому, что не осознают опасности, например, того, что водоем имеет крутые берега и они могут упасть.

После восьми лет дети и подростки становятся безрассудными: не проверяют безопасность места для купания, прыгают в воду с использованием различных вспомогательных приспособлений.

(Latvijas Avīze)