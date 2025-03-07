Что поможет волосам? Реклама Редакция PRESS 7 марта, 2025 12:40 Реклама

Дефицит витамина B7 (биотина), который необходим для метаболизма белков и углеводов, провоцирует усталость, парестезии, истончение волос, выпадение волос, дерматит вокруг глаз, носа, рта, ушей и в области паха, конъюнктивит, нарушение роста ногтей и волос, их чрезмерную ломкость, мышечные боли, проблемы с сердцем, анемию и депрессию. При его дефиците, как правило, первыми страдают волосы и ногти.

Название этого витамина происходит от древнегреческого слова «биотос», что означает «жизнь». Биотин — водорастворимое органическое вещество, которое выполняет множество функций в организме. Оно также известно как витамин H, кофермент R и витамин B7.

Данное соединение входит в состав ферментов, регулирующих обмен белков, жиров и углеводов, является источником серы, необходимой для синтеза коллагена, участвует в реакции активирования и переноса СО2.

Биотин необходим для нервной системы и полезной микрофлоры кишечника, а еще очень важен для здоровья волос, ногтей и кожи, отчего даже получил название витамина H — по первым буквам немецких слов «haar» (волосы) и «haut» (кожа).

Ученые поняли влияние биотина на волосы и ногти сразу же, как только открыли его. Кроме того, дефицит этого соединения связывают с возникновением себорейного дерматита и красных чешуйчатых высыпаний на коже.

Он необходим беременным и кормящим женщинам -- как для себя, так и для плода: исследования показали, что его дефицит в период беременности может вызвать врожденные дефекты у потомства.

Биотин может быть полезен страдающим сахарным диабетом, так как доказаны его способности снижать уровень глюкозы.

Открытию биотина помогли сырые куриные яйца: еще в 1927 году ученые обратили внимание, что добавление этого продукта в рацион в больших количествах может приводить к выпадению волос... и ухудшать состояние здоровья. Исследователи выяснили, что все дело в авидине — белке, содержащемся в данном продукте: он связывается с биотином и снижает его работу. Через восемь лет ученые смогли синтезировать биотин, сначала он получил название «витамин H».

Биотин содержится во многих продуктах питания: бобовых, орехах и семечках, лососе, малине, свинине, грибах, бананах, брокколи, молочных продуктах (включая сыр), дрожжевом хлебе, авокадо и других. А больше всего его в печени (куриной и говяжьей) и вареных яйцах.

Самое важное то, что биотин синтезирует микрофлора нашего кишечника, поэтому его совершенное отсутствие в организме почти исключено. Однако случаются проблемы.

Так, к нехватке этого соединения в организме могут приводить:

злоупотребление алкоголем;

врожденные наследственные нарушения обмена веществ (дефицит биотинидазы, фенилкетонурия и т. д.);

цирроз печени;

заболевания ЖКТ (панкреатит, язва и т. д.);

дисбактериоз из-за лечения антибиотиками и сульфаниламидами.

Симптомы дефицита биотина: красные высыпания на коже, особенно на лице, сухая или шелушащаяся кожа, сухость глаз, ломкие волосы, выпадение волос, усталость, бессонница или проблемы со сном, потеря аппетита, тошнота, депрессия, ощущение жжения или покалывания в руках и ногах, боли в мышцах, частые расстройства желудка, трещины в уголках рта, трудности при ходьбе.

(!) Биотин выводится с мочой (от 6 мкг/24 ч до 50 мкг/24 ч) и с калом. Никаких токсических эффектов биотина у людей не наблюдалось даже после приема высоких доз. При приеме препаратов с биотином всегда нужно следовать инструкции или указаниям на упаковке и советоваться как с фармацевтами, так и с врачами!

(!) Есть данные исследований о том, что лишний биотин выводится с мочой, тем не менее при приеме препаратов с биотином всегда нужно следовать инструкции и советоваться как с фармацевтами, так и с врачами!

Что поможет волосам?

Биотин может оказаться правильным средством при таких проблемах, как ломкие, секущиеся волосы, ломкие ногти и алопеция (облысение). Все потому, что это важный микронутриент в нормальном жизненном цикле волосяного фолликула. Кроме того, биотин важен для производства коллагена — вещества, критически важного для упругости и шелковистости волос и здоровья ногтей.

При нехватке биотина у человека сдвигаются фазы развития волосяных фолликулов, что приводит к избыточному выпадению волос. Нехватка аминокислот, жиров и углеводов, в синтезе которых участвует биотин, приводит к ухудшению состояния фолликул. Эпидермис слущивается медленнее, это снижает иммунитет кожи и может вызвать дерматиты. Кроме того, биотин важен для регулирования сальности волосистой части головы, поэтому его нехватка может спровоцировать себорею.

К сведению

Если ваши волосы стали выглядеть не очень, можно предположить также нехватку биотина. Конечно, следует посоветоваться с фармацевтом и врачом.

В аптеке вам могут предложить как различные пищевые добавки с небольшим содержанием биотина, так и лекарственный препарат, содержащий 10 мг биотина (максимально доступная доза) под названием Beotebal.

Не исключено, что вам посоветуют безрецептурный препарат – витамины для волос, как вариант - Bеotebal, содержащий биотин, который поддерживает процессы образования кератина, улучшает состояние волос и ногтей.

Данный препарат показан для применения при дефиците биотина, признаками которого являются чрезмерное выпадение волос, истончение волос, нарушение роста ногтей и волос и их чрезмерная ломкость, а также воспаление кожи вокруг глаз, носа, рта повышенная утомляемость и парестезии.

Только для взрослых! Данный препарат показан при облысении, нарушении роста ногтей и волос и их чрезмерной ломкости, а также при воспалениях кожи вокруг глаз, носа, рта. Напомню, что биотин, поддерживает процессы образования кератина, улучшает состояние волос и ногтей.

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата

Доступен во всех аптеках Латвии!

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!