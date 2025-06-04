Что на этот раз: телефонные мошенники рассылают сообщения с опасными ссылками

В мошеннических сообщениях говорится, что зарплата получателя якобы заморожена, поэтому необходимо предоставить объяснения по прилагаемой к сообщению ссылке и войти в интернет-банк.

В случае получения такого сообщения ГАСС призывает не открывать опасную ссылку и не вводить пароли и коды для входа в интернет-банк. Агентство подчеркивает, что не имеет никакого отношения к выплате зарплат.

Как сообщалось, в апреле мошенники от имени ГАСС уже рассылали уведомления о якобы замороженном капитале на втором пенсионном уровне, а в марте, выдавая себя за сотрудников агентства, звонили жителям, чтобы передать заказное письмо, требуя при этом подтвердить личность с помощью "Smart-ID".

ГАСС предупреждает, что при получении таких звонков нужно немедленно прекратить разговор и связаться с учреждением для проверки информации. Если кто-то звонит от имени агентства, рекомендуется не торопиться и внимательно разобраться в том, что звонящий требует сделать.

Агентство также подчеркивает, что сотрудники ГАСС не разносят письма по домам и не просят подтверждать личность с помощью "Smart-ID".

