ЧП в торговом центре Olimpija: в Rimi прорвало трубу с углекислым газом. Идёт эвакуация

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) подтвердила агентству LETA, что в 16.24 поступил вызов на улицу Азенес, где, по предварительной информации, в техническом помещении в подвале общественного здания прорвало трубу и произошла утечка углекислого газа.

Продолжается эвакуация людей и автомобилей, а также работы по локализации утечки.

На месте происшествия работают пять автоцистерн ГПСС. Пресс-секретарь Olimpia Лиене Апине сообщила агентству LETA, что точные причины ситуации еще выясняются, но она возникла из-за систем охлаждения ритейлера Rimi. На место прибыли ответственные службы, и в настоящее время угрозы для персонала и посетителей нет.

В то же время Апине отметил, что в настоящее время нет информации о том, когда торговый центр может вновь открыться.