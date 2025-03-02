«Честно, очень страшно»: по Иманте бродит агрессивный мужчина и угрожает прохожим

«Стояла около подъезда, разговаривая с соседом, и тут проходит мимо этот человек с очень неприятным и злым лицом. Начал с неприличными словами на нас кидаться и угрожать, что всех нас тут уберёт... Потом я поняла, что это тот самый... Не знаю, что было бы, если сосед рядом не стоял бы...»

«На меня тоже налетел рядом с подъездом, тоже говорил, что убьет и т.д. Честно, очень страшно. Я постоянно его вижу, вечно шляется в районе «Максимы» у кольца».

До реального насилия дело вроде не дошло, но он словесно угрожает всем вокруг. На фото и видео, снятых очевидцами, возмутитель спокойствия запечатлён всегда в одинаковой одежде: это чёрная куртка, чёрная шапка и камуфляжные штаны.

Последняя запись в фейсбуке об этом человеке собрала более 100 комментариев. Увидела эту запись и полиция самоуправления, и там прокомментировали, что в таких случаях нужно обязательно звонить по номеру 112.

Пользователи соцсетей также утверждали, будто человек, возможно, живёт в подъезде. Когда съемочная группа LSM+ приехала в предполагаемое место, «дома» никого не оказалось.

В полиции LSM+ сообщили, что заведено одно дело об административном правонарушении — процесс был начат 2 декабря 2024 года в связи с нанесением телесных повреждений женщине.

В Госполиции также отметили, что заявлений на мужчину не поступало. Но дискуссию в интернете полиция видела, личность мужчины установила, и информация о возможных рисках зарегистрирована.