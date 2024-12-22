Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 22. Декабря Завтра: Saulvedis

Чего ждать от понедельника? Судя по прогнозу — мокрого снега и дождя

© LETA 22 декабря, 2024 18:50

Важно 0 комментариев

В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода и осадки, в основном - мокрый снег и дождь, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облака время от времени будут приносить дождь и мокрый снег, на востоке страны - снегопад. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, кое-где на западе страны образуется туман. Минимальная температура воздуха - от 0 до +5 градусов.

В Риге также ночью временами ожидается дождь и мокрый снег. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха упадет до +2-4 градусов.

Днем время от времени ожидаются осадки, местами на востоке страны даже образуется снежный покров толщиной 1-4 см. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Местами в западных и центральных районах страны образуется туман, затрудняющий видимость. Температура воздуха - в пределах от 0 до +5 градусов.

В столице днем также будет пасмурно, ожидается преимущественно мокрый снег и дождь. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, к полудню он усилится порывами до 8 м/с. Температура воздуха днем - до +2-3 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Опрос: 75% латвийцев потратят на праздничный стол не более 150 евро

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Рождество 75% населения в этом году будет праздновать с родственниками или друзьями дома за праздничным столом, потратив на него максимум 150 евро. Об этом агентство LETA информировали представители SEB banka, сославшись на проведенный опрос.

Рождество 75% населения в этом году будет праздновать с родственниками или друзьями дома за праздничным столом, потратив на него максимум 150 евро. Об этом агентство LETA информировали представители SEB banka, сославшись на проведенный опрос.

Читать

Судебные исполнители блокируют счета и арестовывают имущество, а должники не знают; как это может быть?

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Не должно ли государство обеспечить, чтобы человек знал о том, что с него взыскивается долг или даже его имущество выставлено на аукцион? Такой вопрос задает астроном Карлис Берзиньш, с которого, по его словам, взыскивают долг без его ведома. Были и другие случаи, когда люди били тревогу, потому что из-за взыскания сравнительно некрупной суммы денег им блокировали все банковские счета, сообщает TV3 Ziņas.

Не должно ли государство обеспечить, чтобы человек знал о том, что с него взыскивается долг или даже его имущество выставлено на аукцион? Такой вопрос задает астроном Карлис Берзиньш, с которого, по его словам, взыскивают долг без его ведома. Были и другие случаи, когда люди били тревогу, потому что из-за взыскания сравнительно некрупной суммы денег им блокировали все банковские счета, сообщает TV3 Ziņas.

Читать
Загрузка

«Пигмент не имеет значения»: Рейникс недоумевает, откуда такая неприязнь к индийским студентам в Латвии

Важно 16:41

Важно 0 комментариев

В соцсети "Х" певец Лаурис Рейникс совсем недавно, отреагировав на пост публициста Элиты Вейдемане о наплыве иностранных студентов в центре Риги, высказал свое мнение по поводу этой ситуации:

В соцсети "Х" певец Лаурис Рейникс совсем недавно, отреагировав на пост публициста Элиты Вейдемане о наплыве иностранных студентов в центре Риги, высказал свое мнение по поводу этой ситуации:

Читать

Председатель правления Latvenergo: просыпаемся, пьем кофе — и отключаемся от БРЭЛЛ

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

Председатель правления акционерного общества Latvenergo Мартиньш Чаксте дал Jauns.lv подробное интервью, где он помимо прочего затронул вопрос ожидаемого отключения Латвии от общей энергосети с Россией и Белоруссией.

Председатель правления акционерного общества Latvenergo Мартиньш Чаксте дал Jauns.lv подробное интервью, где он помимо прочего затронул вопрос ожидаемого отключения Латвии от общей энергосети с Россией и Белоруссией.

Читать

На Рождество в этом году снега не ожидается; он будет только на востоке страны

Новости Латвии 15:36

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, на большей части территории Латвии в этом году белого Рождества не будет.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, на большей части территории Латвии в этом году белого Рождества не будет.

Читать

В январе суд начнет разбирать дело о поджоге дома в Гризинькалнсе

ЧП и криминал 14:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Рижский городской суд планирует 6 января в 10:00 начать рассмотрение уголовного дела, по которому ранее судимый за убийство мужчина обвиняется в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе, как выяснило агентство LETA в суде.

Рижский городской суд планирует 6 января в 10:00 начать рассмотрение уголовного дела, по которому ранее судимый за убийство мужчина обвиняется в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе, как выяснило агентство LETA в суде.

Читать