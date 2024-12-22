Чего ждать от понедельника? Судя по прогнозу — мокрого снега и дождя

Ночью облака время от времени будут приносить дождь и мокрый снег, на востоке страны - снегопад. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, кое-где на западе страны образуется туман. Минимальная температура воздуха - от 0 до +5 градусов.

В Риге также ночью временами ожидается дождь и мокрый снег. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха упадет до +2-4 градусов.

Днем время от времени ожидаются осадки, местами на востоке страны даже образуется снежный покров толщиной 1-4 см. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Местами в западных и центральных районах страны образуется туман, затрудняющий видимость. Температура воздуха - в пределах от 0 до +5 градусов.

В столице днем также будет пасмурно, ожидается преимущественно мокрый снег и дождь. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, к полудню он усилится порывами до 8 м/с. Температура воздуха днем - до +2-3 градусов.