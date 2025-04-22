C фасада Центра русской культуры в Таллине демонтировали советский герб

Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством. Ранее представители мэрии также утверждали, что столь заметная символика оккупационного режима в центре Таллинна как столицы свободной Эстонии неуместна по ценностным причинам.