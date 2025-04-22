C фасада Центра русской культуры в Таллине демонтировали советский герб

Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством. Ранее представители мэрии также утверждали, что столь заметная символика оккупационного режима в центре Таллинна как столицы свободной Эстонии неуместна по ценностным причинам.
Šodien Tallinā no Krievu kultūras centra ēkas fasādes sāka demontēt padomju simboliku. Pilsētas varas iestādes kautrīgi stāsta, ka ģerbonis esot sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc apdraud cilvēku drošību. pic.twitter.com/CRxxmumQ7L— Nepareizais (@realNepareizais) April 21, 2025