«Приехал представитель его [Pitbull] менеджмента и проверил, соответствует ли все требованиям, прописанным в документации. Он увидел, что там не все в порядке. И он не станет рисковать жизнью своего артиста, если существует вероятность, что что-то может произойти. Тем более что есть договор страхования, где черным по белому написано, что следует делать, если что-либо не соответствует установленным требованиям. Теперь они, конечно, будут выяснять, почему это могло произойти», — объяснил Херманис.

Херманис предположил, что причиной проблемы мог оказаться некачественный сварной шов алюминиевой конструкции на конце фермы. Однако, по его словам, точную причину отмены концерта сами музыканты пока еще не выяснили.