Бычки, шприцы и бутылки: во что превратился берег реки Лиелупе в Юрмале

Прогуливаясь с трехлетним сыном по Слоке, юрмальчанин Янис заметил, что берег реки Лиелупе довольно грязный. Он был удивлен, увидев на земле шприцы и бутылки из-под спиртного.

Местные жители считают, что всему виной рыбаки, которые за собой не убирают, а также компании, которые приезжают на берег на машинах и кидают бутылки прямо из окон.

Никто в Юрмальской городской думе не захотел встать перед камерой и рассказать, как муниципалитет следит за порядком в Слоке. Журналисты получили лишь очень краткий письменный ответ.

"Не реже одного раза в неделю проводится осмотр территории и, при необходимости, вывоз бытовых и других отходов. Юрмальская муниципальная полиция также регулярно проверяет территорию вокруг улицы Рыночной площади у Лиелупе, и за последние два года не было выявлено существенных нарушений общественного порядка и безопасности", - сообщает Юрмальская дума.

Жители хотели бы, чтобы муниципалитет создал официальный пляж. Однако городской совет отмечает, что, согласно муниципальному бюджету на этот год, благоустройство зоны для купания в конце улицы Рыночная площадь у реки Лиелупе не планируется.