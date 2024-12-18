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Будьте осторожны: в четверг на дорогах — туман

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В четверг в восточных регионах Латвии ожидаются туман и дымка, прогнозируют синоптики.

Ночью пройдут дожди, на востоке также снег и мокрый снег, что приведет к образованию обледенения на дорогах. Во время снегопада видимость ухудшится, а в некоторых регионах на востоке ее ухудшат также туман и дымка.

Будет преобладать умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду в Курземе и Видземе и до 20 метров в секунду на побережье. Температура воздуха составит +1...+6 градусов, на востоке - 0...-2 градуса. К утру температура воздуха повысится до +7 градусов.

В Риге ночью ожидается продолжительный дождь. Температура воздуха составит от +1...+3 градуса в начале ночи до +6...+8 градусов утром.

Днем будет облачно, временами пройдут дожди. Ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +4...+8 градусов, в Риге - +6...+8 градусов.

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Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

Выбор редакции 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

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Не только депутатам и министрам: кому ещё повышают зарплаты в Латвии с 1 января?

Важно 17:35

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Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

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Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

Важно 17:26

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Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

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Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Важно 17:15

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Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

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На Лиепайском шоссе бусик занесло на льду и он упал в реку

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

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Официально: в Латвии началась эпидемия гриппа

Важно 17:09

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В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Вы тоже приложили руку к его смерти: Гобземс напомнил нацактивистам, как они травили Тимму

Важно 16:51

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Переехавший в Испанию бывший латвийский политик, юрист Алдис Гобземс всегда был очень острым на язык. И на этот раз от него досталось хейтерам, которые еще неделю назад называли уехавшего в Россию латвийского баскетболиста Яниса Тимму - предателем, а теперь в соцсетях льют слёзы по его кончине.

Переехавший в Испанию бывший латвийский политик, юрист Алдис Гобземс всегда был очень острым на язык. И на этот раз от него досталось хейтерам, которые еще неделю назад называли уехавшего в Россию латвийского баскетболиста Яниса Тимму - предателем, а теперь в соцсетях льют слёзы по его кончине.

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