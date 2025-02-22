Браже включила в «черный список» казахского певца; за что?

Как информирует Браже в соцсетях, запрет на въезд в Латвию введен на неопределенное время на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Согласно этой статье, иностранец может быть включен в "черный список", если компетентные органы имеют основание считать, что этот иностранец представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию он может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.

По информации на сайте Biļešu paradīze, концерт Jazzdauren планировался 9 марта во Дворце культуры в Даугавпилсе.

Уже сообщалось, что недавно Браже включила в "черный список" румынского певца Иона Ионицу, подражающего русскому певцу и музыканту Юрию Шатунову. Его концерты планировались в марте в Даугавпилсе и в Риге.