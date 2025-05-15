-...Паспорт подруга в итоге выбила. Несмотря на то, что она гражданка Германии уже сорок лет как, живет она в Израиле. Сыновья ходят в школу в ТА. И срач ее не бесит, и жуткое качество жилья. Ей дико нравится, что они все тут, как большая семья. Что когда банкомат жрет ее карту, сразу десять человек вокруг пытаются помочь, что незнакомые мужики дают пять ее сыновьям. Что все вокруг — родня. Ей нравится это ощущение одесской коммуналки и кибуца.

Я же — индивидуалист. И это ощущение кибуца, коллектив и чувства плеча мне отвратительны. И мне не надо, чтобы пол села помогали мне справиться с банкоматом. Мне надо, чтобы он не ломался. И как раз в Латвии мне нравится это хуторянство. Разьединенность - люди уважают дистанцию и не лезут, блд. Поэтому для меня страна хуторян это лучшее решение.