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Божена Рынска — о жизни в Латвии: «Мне нравится это хуторянство» (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2025 16:17

Выбор редакции 1 комментариев

-Моей подружке реально очень нравится в Израиле, - написала в Фейсбуке Божена Рынска. И рассказала о своей жизни в Латвии...

-...Паспорт подруга в итоге выбила. Несмотря на то, что она гражданка Германии уже сорок лет как, живет она в Израиле. Сыновья ходят в школу в ТА. И срач ее не бесит, и жуткое качество жилья. Ей дико нравится, что они все тут, как большая семья. Что когда банкомат жрет ее карту, сразу десять человек вокруг пытаются помочь, что незнакомые мужики дают пять ее сыновьям. Что все вокруг — родня. Ей нравится это ощущение одесской коммуналки и кибуца.

Я же — индивидуалист. И это ощущение кибуца, коллектив и чувства плеча мне отвратительны. И мне не надо, чтобы пол села помогали мне справиться с банкоматом. Мне надо, чтобы он не ломался. И как раз в Латвии мне нравится это хуторянство. Разьединенность - люди уважают дистанцию и не лезут, блд. Поэтому для меня страна хуторян это лучшее решение.

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Комментарии (1) 40 реакций
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Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге (1)

Важно 18:16

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Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

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Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом (1)

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 1 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии (1)

Мир 17:55

Мир 1 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

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Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой (1)

Важно 17:46

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Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

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Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют (1)

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 1 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

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МИД не экономит, а лицо Браже — повсюду: для этого есть веская причина? (1)

Важно 17:36

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«Как мы видели в последние месяцы, министр иностранных дел Латвии Байба Браже внезапно стала одним из самых заметных представителей правительства в публичной сфере. Социальные сети, интервью для прессы, международные встречи, зарубежные визиты, комментарии по вопросам национальной безопасности и даже по темам, нетипичным для министерства иностранных дел. Поистине – если до недавнего времени кто-то не знал, кто такая Байба Браже, то сегодня она повсюду», - размышляет pietiek.com.

«Как мы видели в последние месяцы, министр иностранных дел Латвии Байба Браже внезапно стала одним из самых заметных представителей правительства в публичной сфере. Социальные сети, интервью для прессы, международные встречи, зарубежные визиты, комментарии по вопросам национальной безопасности и даже по темам, нетипичным для министерства иностранных дел. Поистине – если до недавнего времени кто-то не знал, кто такая Байба Браже, то сегодня она повсюду», - размышляет pietiek.com.

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Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул на переговоры (1)

Важно 17:27

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Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

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