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Более точные прогнозы: вышло мобильное приложение о погоде в Латвии

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 12:24

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LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии разработал мобильное приложение "Meteo.lv", которое предлагает информацию о погодных условиях и предупреждает об опасных метеорологических и гидрологических явлениях, сообщили агентству ЛЕТА в метеоцентре.

Приложение по результатам открытого конкурса разработало ООО "Cube mobile" за 64 418 евро, включая налог на добавленную стоимость.

"Meteo.lv" разработано с использованием гранта норвежской программы проектов "Интеграция политики изменений климата в отраслевую и региональную политику".

Приложение предлагает точные прогнозы погоды на ближайшие часы и прогнозы на ближайшие семь дней, предупреждения о наводнениях, бурях, жаре и других опасных явлениях, а также данные метеорологических станций.

"Meteo.lv" планируется постепенно развивать, увеличивая объем доступных данных, включая больше информации о прогнозах погоды, гидрологических данных и информации о качестве воздуха.

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