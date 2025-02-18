Более точные прогнозы: вышло мобильное приложение о погоде в Латвии

Приложение по результатам открытого конкурса разработало ООО "Cube mobile" за 64 418 евро, включая налог на добавленную стоимость.

"Meteo.lv" разработано с использованием гранта норвежской программы проектов "Интеграция политики изменений климата в отраслевую и региональную политику".

Приложение предлагает точные прогнозы погоды на ближайшие часы и прогнозы на ближайшие семь дней, предупреждения о наводнениях, бурях, жаре и других опасных явлениях, а также данные метеорологических станций.

"Meteo.lv" планируется постепенно развивать, увеличивая объем доступных данных, включая больше информации о прогнозах погоды, гидрологических данных и информации о качестве воздуха.