При голосовании за утверждение локального плана пять депутатов высказались «за», семь — «против», поэтому предложение было отклонено. Однако при рассмотрении обязательных правил использования и застройки той же территории после повторного голосования голоса разделились поровну — семь «за» и семь «против».
Председатель комитета Эдгар Бергхолцс (AS) заявил, что оба вопроса будут вынесены на заседание Рижской думы. При этом на заседании прозвучало мнение, что после отклонения локального плана депутаты уже не должны были голосовать по связанным с ним правилам застройки.
Проект на улице Балтэглю, 30, инициировало ООО Rīgas apbedīšanas dienests. В прошлом году локальный план был передан на общественное обсуждение, в ходе которого самоуправление получило 4416 письменных возражений. Из них 4371 были направлены против строительства крематория. Кроме того, жители подали коллективное обращение против его создания возле Лачупского кладбища.
Депутат Вячеслав Степаненко (SV/AJ) заявил, что общественное обсуждение теряет смысл, если мнение более 4000 жителей игнорируется. В Департаменте городского развития ответили, что общественное обсуждение имеет консультативный характер и не является референдумом с голосованием «за» или «против».
Свою позицию после заседания изложил в Facebook депутат Рижской думы, лидер фракции «Стабильности!» Андрей Козлов. Он подчеркнул, что сам является жителем Иманты и голосовал против реализации проекта.
«Напомню, что против данного строительства подписались более 4000 жителей Риги. Это люди, которые прямо высказали своё отношение к этой инициативе. Как житель Иманты и, в принципе, как житель Риги, которому не всё равно на мнение людей, я, конечно, голосовал против подобного строительства», — написал Козлов.
Депутат обратил внимание на то, что при одном из голосований голоса разделились поровну — семь «за» и семь «против», поэтому решение принято не было, однако вопрос еще предстоит рассмотреть на заседании Рижской думы.
Отдельно Козлов отметил позицию оппозиционных депутатов.
«Хочу отдельно отметить: в отличие от большинства правящих сил, оппозиция в таких принципиально важных для города вопросах способна объединяться. Мы вместе голосовали против этого проекта», — заявил он.
По словам Козлова, жителям стоит обратить внимание на то, как голосовал каждый депутат комитета: «Я хочу, чтобы жители Иманты и всей Риги поимённо посмотрели, кто сегодня голосовал „за“, а кто — „против“. Вот вам список».
При этом депутат считает, что сторонники проекта до сих пор не представили убедительных аргументов в пользу выбранного места для крематория.
«До сих пор мы так и не услышали ни одного действительно логичного объяснения, почему крематорий должен строиться практически рядом с жилыми домами и школой, несмотря на возражения жителей», — написал Козлов.
По его словам, противники проекта намерены продолжить добиваться отказа от строительства.
«Но борьба на этом не заканчивается. Будем работать дальше и делать всё возможное, чтобы защитить интересы жителей Иманты. А пока — смотрите список и делайте свои выводы», — заключил депутат.
Сам участок площадью около 7,9 гектара расположен в Клейсти между Лачупским кладбищем и Иманта-3. Согласно проекту, территория может использоваться для создания и содержания кладбища. В юго-западной части из-за высокого уровня грунтовых вод традиционные захоронения не предусмотрены — там допускается создание мемориальной рощи и колумбария. На отдельных участках возможно строительство крематория и морга.
По данным Firmas.lv, ООО Rīgas apbedīšanas dienests зарегистрировано в 2020 году. В 2024 году предприятие получило 49 980 евро оборота и 16 310 евро прибыли. Владельцем компании является Егор Соколов.
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