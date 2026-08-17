Председатель комитета Эдгар Бергхолцс (AS) заявил, что оба вопроса будут вынесены на заседание Рижской думы. При этом на заседании прозвучало мнение, что после отклонения локального плана депутаты уже не должны были голосовать по связанным с ним правилам застройки.

Проект на улице Балтэглю, 30, инициировало ООО Rīgas apbedīšanas dienests. В прошлом году локальный план был передан на общественное обсуждение, в ходе которого самоуправление получило 4416 письменных возражений. Из них 4371 были направлены против строительства крематория. Кроме того, жители подали коллективное обращение против его создания возле Лачупского кладбища.