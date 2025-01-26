Били ремнем, запирали в туалете: мать и отчима обвиняют в насилии над 6-летним ребенком

Согласно обвинению, с лета 2023 до весны 2024 года женщина по месту своего проживания в Риге регулярно била ремнем собственного сына, унижала его, кричала на него и обзывала.

С весны 2024 года, когда женщина стала жить вместе со своим другом, насилие по отношению к ребенку не прекратилось: обвиняемые, как по отдельности, так и совместно, регулярно и постоянно били ребенка руками, ремнем и другими предметами, кричали на него и обзывали.

Обвиняемые не обеспечивали ребенка достаточным питанием, неоднократно закрывали его голым на несколько часов в туалете, говорится в обвинении. Кроме того, мужчина умышленно посадил ребенка на какую-то горячую поверхность, в результате чего мальчик получил термические ожоги второй степени.

Несколько месяцев ребенка не водили ни в садик, ни к врачу, ему запрещали видеться с другими родственниками.

В конце июля 2024 года по инициативе родственников мальчика была вызвана полиция, которая задержала мужчину, а через пару дней - и мать ребенка.

К обеим задержанным в качестве меры пресечения было применено содержание под стражей.

Обвиняемые свою вину признают лишь частично.

(Иллюстративное фото.)