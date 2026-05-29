Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Потеря близкого всегда тяжелое испытание, а организация похорон – еще и существенная финансовая нагрузка. Но мало кто знает, что в Латвии действует пособие на погребение, которое во многих случаях полностью покрывает расходы. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS рассказывает, сколько стоят похороны и кремация сегодня, с конкретными примерами.

Что такое «бесплатные похороны»?

В Латвии каждый человек имеет право на пособие на погребение.

• Для пенсионеров пособие выделяется в размере двух пенсий.

• Для работавших граждан пособие составляет две зарплаты или минимум 1 354 евро.

Базовые похороны или кремацию эти суммы могут покрыть полностью. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS имеет договор с социальной службой VSAA, что помогает быстро оформить все необходимые документы для получения пособия без лишней бюрократической волокиты.

Далее перечислено несколько особо показательных примеров организации похорон за государственное пособие.

ПРИМЕР № 1. Похороны на Яунциемском кладбище. Пособие на погребение — 1 424 евро, общая стоимость похорон — 1 012 евро.

В стоимость было включено:

• оформление документов;

• гроб экономкласса, крест на могилу;

• транспортировка тела и носильщики;

• базовый набор ритуальных принадлежностей.

Пособие на погребение в размере 1 424 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся 412 евро люди использовали, чтобы оформить заказ на памятник, получив дополнительную скидку.

Пример № 2. Кремация без церемонии. Пособие на погребение — 920 евро, общая стоимость услуг — 705 евро.

В стоимость было включено:

• оформление всех документов;

• гроб для кремации;

• транспортировка;

• процедура кремации;

• урна для праха.

Пособие на погребение в размере 920 евро также превысило сумму услуг по кремации, и остаток был использован на дополнительные услуги по выбору клиента.

Пример № 3. Кремация с церемонией в прощальном зале ATVADAS. Пособие на погребение — 1 760 евро, общая стоимость — 1 350 евро.

В дополнение к кремации без церемонии входило:

• аренда прощального зала;

• гроб среднего класса;

• ведущий церемонии;

• живые цветы;

• музыкальное сопровожде-ние.

Пособие на погребение в размере 1 760 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся деньги люди использовали для организации поминок.

Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.

Телефоны: +371 8388, 20692069 (круглосуточно.)

Как добраться:

Автобусы: № 9, 48 (остановка «Ул. Тераудлиетувес»)

Трамвай: № 11 (остановка

«Братское кладбище»)

Консультации и заказы

(памятники):

+371 8388, 29220015

Круглосуточные телефоны

(похороны):

+371 8388, 20692069

