Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Реклама Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:38

Реклама

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Потеря близкого всегда тяжелое испытание, а организация похорон – еще и существенная финансовая нагрузка. Но мало кто знает, что в Латвии действует пособие на погребение, которое во многих случаях полностью покрывает расходы. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS рассказывает, сколько стоят похороны и кремация сегодня, с конкретными примерами.

Что такое «бесплатные похороны»?

В Латвии каждый человек имеет право на пособие на погребение.
• Для пенсионеров пособие выделяется в размере двух пенсий.
• Для работавших граждан пособие составляет две зарплаты или минимум 1 354 евро.

Базовые похороны или кремацию эти суммы могут покрыть полностью. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS имеет договор с социальной службой VSAA, что помогает быстро оформить все необходимые документы для получения пособия без лишней бюрократической волокиты.

Далее перечислено несколько особо показательных примеров организации похорон за государственное пособие.

ПРИМЕР № 1. Похороны на Яунциемском кладбище. Пособие на погребение — 1 424 евро, общая стоимость похорон — 1 012 евро.

В стоимость было включено:
• оформление документов;
• гроб экономкласса, крест на могилу;
• транспортировка тела и носильщики;
• базовый набор ритуальных принадлежностей.

Пособие на погребение в размере 1 424 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся 412 евро люди использовали, чтобы оформить заказ на памятник, получив дополнительную скидку.

Пример № 2. Кремация без церемонии. Пособие на погребение — 920 евро, общая стоимость услуг — 705 евро.

В стоимость было включено:

• оформление всех документов;
• гроб для кремации;
• транспортировка;
• процедура кремации;
• урна для праха.

Пособие на погребение в размере 920 евро также превысило сумму услуг по кремации, и остаток был использован на дополнительные услуги по выбору клиента.

Пример № 3. Кремация с церемонией в прощальном зале ATVADAS. Пособие на погребение — 1 760 евро, общая стоимость — 1 350 евро.

В дополнение к кремации без церемонии входило:
• аренда прощального зала;
• гроб среднего класса;
• ведущий церемонии;
• живые цветы;
• музыкальное сопровожде-ние.

Пособие на погребение в размере 1 760 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся деньги люди использовали для организации поминок.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ НАШЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ

Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS — это гарантия качества, проверенная временем. Позаботьтесь о будущем заранее, доверившись профессионалам.

Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.

Телефоны: +371 8388, 20692069 (круглосуточно.)

Больше информации на сайте: www.atvadas.lv.

Как добраться:
Автобусы: № 9, 48 (остановка «Ул. Тераудлиетувес»)
Трамвай: № 11 (остановка
«Братское кладбище»)

Консультации и заказы
(памятники):
+371 8388, 29220015
Круглосуточные телефоны
(похороны):
+371 8388, 20692069

Официальные сайты:
www.monumenti.lv

продажа и установка памятников
www.atvadas.lv —
помощь в трудную минуту

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии комментариев

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Читать
Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

Мир 12:56

Мир комментариев

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Читать

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

Всюду жизнь 12:42

Всюду жизнь комментариев

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Читать

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

Важно 12:34

Важно комментариев

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

Читать

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

Новости Латвии 12:24

Новости Латвии комментариев

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Новости Латвии 12:23

Новости Латвии комментариев

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

Читать