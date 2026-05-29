Бесплатные похороны: возможно ли это?
Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии
Потеря близкого всегда тяжелое испытание, а организация похорон – еще и существенная финансовая нагрузка. Но мало кто знает, что в Латвии действует пособие на погребение, которое во многих случаях полностью покрывает расходы. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS рассказывает, сколько стоят похороны и кремация сегодня, с конкретными примерами.
Что такое «бесплатные похороны»?
В Латвии каждый человек имеет право на пособие на погребение.
• Для пенсионеров пособие выделяется в размере двух пенсий.
• Для работавших граждан пособие составляет две зарплаты или минимум 1 354 евро.
Базовые похороны или кремацию эти суммы могут покрыть полностью. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS имеет договор с социальной службой VSAA, что помогает быстро оформить все необходимые документы для получения пособия без лишней бюрократической волокиты.
Далее перечислено несколько особо показательных примеров организации похорон за государственное пособие.
ПРИМЕР № 1. Похороны на Яунциемском кладбище. Пособие на погребение — 1 424 евро, общая стоимость похорон — 1 012 евро.
В стоимость было включено:
• оформление документов;
• гроб экономкласса, крест на могилу;
• транспортировка тела и носильщики;
• базовый набор ритуальных принадлежностей.
Пособие на погребение в размере 1 424 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся 412 евро люди использовали, чтобы оформить заказ на памятник, получив дополнительную скидку.
Пример № 2. Кремация без церемонии. Пособие на погребение — 920 евро, общая стоимость услуг — 705 евро.
В стоимость было включено:
• оформление всех документов;
• гроб для кремации;
• транспортировка;
• процедура кремации;
• урна для праха.
Пособие на погребение в размере 920 евро также превысило сумму услуг по кремации, и остаток был использован на дополнительные услуги по выбору клиента.
Пример № 3. Кремация с церемонией в прощальном зале ATVADAS. Пособие на погребение — 1 760 евро, общая стоимость — 1 350 евро.
В дополнение к кремации без церемонии входило:
• аренда прощального зала;
• гроб среднего класса;
• ведущий церемонии;
• живые цветы;
• музыкальное сопровожде-ние.
Пособие на погребение в размере 1 760 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся деньги люди использовали для организации поминок.
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ НАШЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ
Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS — это гарантия качества, проверенная временем. Позаботьтесь о будущем заранее, доверившись профессионалам.
Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.
Телефоны: +371 8388, 20692069 (круглосуточно.)
Больше информации на сайте: www.atvadas.lv.
Как добраться:
Автобусы: № 9, 48 (остановка «Ул. Тераудлиетувес»)
Трамвай: № 11 (остановка
«Братское кладбище»)
Консультации и заказы
(памятники):
+371 8388, 29220015
Круглосуточные телефоны
(похороны):
+371 8388, 20692069
Официальные сайты:
www.monumenti.lv—
продажа и установка памятников
www.atvadas.lv —
помощь в трудную минуту