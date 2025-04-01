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Бербок потребовала от Путина безусловного прекращения огня (1)

© Deutsche Welle 1 апреля, 2025 18:54

Мир 1 комментариев

В ходе своего последнего визита в Киев в должности главы МИД ФРГ Анналена Бербок потребовала от Путина прекращения огня без предварительных условий. По ее словам, стратегия президента РФ - не мир, а новые разрушения, сообщает Deutsche Welle.

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) требует от президента России Владимира Путина прекращения огня в Украине без каких-либо предварительных условий. "Украина ясно дала понять, что не только готова сделать это, но и примет прекращение огня без предварительных условий. Единственный, кто этого не делает, - российский президент", - заявила немецкий политик во вторник, 1 апреля, на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой во время своего прощального, десятого по счету визита в Киев в статусе главы МИД ФРГ с начала войны.

По словам Бербок, события последних дней наглядно демонстрируют, что стратегия главы Кремля - это не мир, а дальнейшее разрушение, о чем свидетельствуют продолжающиеся российские атаки на украинские жилые объекты и энергетическую инфраструктуру. "Поэтому нам, европейцам, также ясно, что отмена санкций невозможна без мира", - подчеркнула она, призвав Россию вернуть похищенных украинских детей в качестве первого шага к установлению доверия.

Кроме того, Анналена Бербок пообещала Киеву дальнейшую масштабную поддержку Германии. "Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро в виде гуманитарной помощи и стабилизационных фондов", - сказала политик, вновь высказавшись за то, чтобы руководство Евросоюза уже сейчас начало переговоры с Украиной о вступлении в ЕС "по отдельным разделам".

Бербок будет обсуждать недопустимость тактики Кремля на встрече в Брюсселе

Новая администрация Соединенных Штатов не должна поддаваться на якобы готовность России к переговорам, добавила глава немецкого МИДа. На предстоящей 3 и 4 апреля встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе глава МИД Германии намерена указать американской стороне на недопустимость "участия в путинской тактике затягивания времени".

"Именно Путин тянет время, не хочет мира и продолжает свою агрессивную войну в нарушение международного права, - подчеркнула министр. - Именно он имитирует готовность к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своих целей. Мы не должны позволить ослепить себя Путину". Бербок вновь подчеркнула, что истинной целью Путина является уничтожение Украины.

Вместе с тем Анналена Бербок заявила, что предстоящее соглашение между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых Украины должно, прежде всего, соответствовать законодательству ЕС. "В конце концов, это наш европейский континент", - констатировала она.

Глава дипломатии ЕС призвала США усилить давление на Путина

Накануне Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала администрацию Дональда Трампа усилить давление на Путина, чтобы добиться завершения развязанной РФ агрессивной войны против Украины.

По мнению главы европейской дипломатии, Москва, прежде всего, должна согласиться на прекращение огня и "сделать шаг вперед". "Это может заключаться, например, в возвращении депортированных украинских детей и освобождении военнопленных", - добавила Каллас на встрече с министрами иностранных дел европейских стран в Мадриде.

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