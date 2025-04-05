Белый дом отреагировал на запрет Марин Ле Пен баллотироваться в президенты Франции

В понедельник Ле Пен, лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение", была признана виновной в растрате средств Европарламента и лишена права баллотироваться на выборах в течение пяти лет. Это решение означает, что она, скорее всего, не сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

"Это очень важно. Это очень большое дело. Я знаю об этом, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят", – сказал Трамп. "Ей запретили баллотироваться на пять лет, а она была ведущим кандидатом", – добавил президент США. Он отметил, что это "похоже на эту страну, это очень похоже на эту страну".

Ранее пресс-секретарь Госдепа США, отвечая на вопрос о решении суда, сказала, что "вызывает беспокойство", когда людей отстраняют от политики. Тэмми Брюс заявила журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство "в курсе сообщений о ее приговоре".

"Исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивную и коррумпированную юридическую войну, которая ведется против президента Трампа здесь, в США", – сказала Брюс, отказавшись комментировать конкретно дело Ле Пен.

Сама Марин Ле Пен, которая является лидером социологических опросов в борьбе за пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением".

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но до тех пор запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.

Лидер партии Ле Пен Жордан Барделла призвал французов к "мирной мобилизации " после приговора.