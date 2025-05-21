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Бельгия попросила снять иммунитет с пятерых евродепутатов из-за связей с Huawei

Euronews 21 мая, 2025 10:50

Мир 0 комментариев

Бельгийская прокуратура начала расследование нового скандала в Европарламенте. Пятерых евродепутатов обвиняют в коррупции и торговле влиянием из-за предполагаемых связей с китайской Huawei.

Бельгия официально обратилась в Европарламент с просьбой лишить иммунитета пятерых европейских депутатов в связи с расследованием коррупции и торговли влиянием, связанных с китайской технологической компанией Huawei.

Трое из пяти депутатов принадлежат к Европейской народной партии (ЕНП), один представляет партию социалистов и демократов и один — "Обновляя Европу".

Расследование этих обвинений началось два месяца назад после обысков в офисах Европарламента.

Бельгийская прокуратура выдвинула обвинения против восьми человек, подозревая их в отмывании денег, участии в организованном преступном сообществе и коррупции.

Обвинения против евродепутатов касаются их участия в коррупционных действиях в обмен на лоббирование интересов Huawei и одобрение выгодных для компании законов.

Запрос на лишение иммунитета был подтвержден несколькими чиновниками ЕС. Хотя полный список евродепутатов, замешанных в скандале, еще не обнародован, ряд парламентариев подтвердили факт подачи запроса о лишении их иммунитета.

Итальянский законодатель Сальваторе де Мео от ЕНП, мальтийский евродепутат Даниэль Аттард от социалистов и болгарский парламентарий Никола Минчев от "Обновляя Европу" подтвердили, что стали мишенью для бельгийских властей.

"Это связано с расследованием в отношении моего бывшего помощника. Бельгийская прокуратура не выдвинула против меня никаких конкретных обвинений, но хочет проверить, не произошло ли чего-нибудь неподобающего", — сказал Минчев.

Он утверждает, что посетил футбольный матч, билеты на который были приобретены человеком, связанным с его бывшим помощником, который, в свою очередь, имел связи с Huawei. Болгарский законодатель отрицает, что знал о происхождении билетов.

"Бельгийские власти хотят проверить, не произошло ли чего-нибудь неподобающего. Именно поэтому я призываю как можно скорее снять с меня иммунитет, чтобы этот вопрос был прояснен и стало ясно, что я не имею отношения к какой-либо несанкционированной или незаконной деятельности", — сказал евродепутат.

Ожидается, что председатель Европарламента Роберта Метсола официально объявит полный список евродепутатов, замешанных в скандале, на открытии пленарной сессии в среду.

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