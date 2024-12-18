Банк SEB объединит три работающих в Балтии банка в один. Как это отразится на клиентах?

Предполагается, что после получения необходимых одобрений органов финансового надзора каждой страны и Европейского центрального банка (ЕЦБ) новая юридическая структура банка будет действовать с начала 2027 года. Юридический адрес объединенного балтийского банка будет находиться в Эстонии, а филиалы - в Латвии и Литве.

В банке отметили, что "SEB" объединит три работающих в Балтии банка в один, чтобы укрепить позицию на рынке Балтии, увеличить способность финансировать предпринимательскую деятельность и упростить управление. Объединение капитала даст возможность финансировать новые, более объемные проекты и поддерживать рост предпринимателей и их желание инвестировать в развитие.

"Эти перемены принесут выгоды корпоративным клиентам, так как банк будет лучше подготовлен для работы с растущим числом долгосрочных и крупномасштабных проектов по всей Балтии", - привела пример руководитель балтийского дивизиона "SEB" Нина Эйкеса.

Она также отмечает, что упрощенное управление позволит быстрее внедрять новые продукты и решения.

"У банка "SEB" есть долгосрочные цели в Балтийском регионе, и банк полон решимости и в дальнейшем развивать здесь свою деятельность", - отметила Эйкеса.

В Банке Латвии в данной связи отметили, что решение о реорганизации "SEB" в странах Балтии путем объединения в 2027 году связано с бизнес-интересами группы "SEB" и призвано упростить юридическую структуру и модель управления.

При этом в Банке Латвии подчеркнули, что уже сейчас "SEB" в странах Балтии работает как единая группа, поэтому это решение не повлияет на клиентов "SEB banka" - привычные финансовые услуги и деятельность банка в Латвии сохранятся в нынешнем объеме.

"Объединение - это юридический процесс, который будет происходить постепенно, и о его ходе клиенты будут проинформированы. Аналогичным образом в Латвии сейчас действует латвийский филиал "Luminor Bank", - добавили в Банке Латвии.

Непосредственный надзор за деятельностью банка "SEB" и после реорганизации будет осуществлять ЕЦБ.

"По мнению Банка Латвии, важно, чтобы в сфере финансовых услуг был единый рынок и на уровне всех стран Европейского союза были доступны современные и удобные услуги за соразмерную плату. Банк Латвии будет действовать в соответствии с регулированием и в сотрудничестве с ЕЦБ обеспечит надзор за процессом реорганизации, а также проинформирует более широкую общественность о решениях, которые будут приняты", - подчеркнули в Банке Латвии.

По размеру активов банк "SEB" является вторым крупнейшим банком Латвии, свидетельствует информация Банка Латвии. В прошлом году аудированная прибыль группы "SEB" в Латвии составила 152,4 млн евро.