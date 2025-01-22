Автобусы нужно будет останавливать руками: правительство утвердило проект правил

В Латвии сеть региональных автобусных маршрутов насчитывает в общей сложности примерно 16 500 остановок, из которых 9700 включены в расписание движения и в соответствии с действующим сейчас регулированием там останавливаются региональные автобусы.

Минсообщения пришло к выводу, что в ряде случаев пассажирам необходимо высаживаться из автобуса или садиться в него на остановках, не включенных в список. Такие остановки могут быть включены в расписание, но это требует участия нескольких учреждений и не может быть сделано оперативно, чтобы обеспечить меняющиеся потребности жителей. Поэтому необходимо внести изменения в регулирование. Предложенные Минсообщения изменения предусматривают, что на маршрутах регионального значения автобусы смогут обслуживать остановки по требованию - останавливаться у них в тех случаях, когда пассажир, "голосуя", потребует остановки автобуса. Чтобы сесть в автобус на остановке по требованию, пассажир при приближении к такой остановке автобуса должен будет поднять руку. Чтобы выйти из автобуса на такой остановке, пассажиру будет необходимо своевременно уведомить шофера о желании сойти на остановке по требованию. При этом тариф на проезд с остановки по требованию будет применяться с предыдущей остановки, включенной в расписание движения.

В темное время суток, если дорога недостаточно и неравномерно освещена, пассажир должен быть заметен, например, одет в светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными светоотражающими элементами, или же держать в руках зажженный фонарик. Кроме того, изменения в регулировании предусматривают размещение указанной информации на остановках. Остановка по требованию будет возможна на участках государственных и муниципальных автодорог с асфальтобетонным покрытием, где построена остановка общественного транспорта со специальным расширением.