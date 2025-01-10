Активный циклон принес в Латвию сильные дожди: погода в пятницу

Улучшатся условия движения на главных дорогах. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.

Подует слабый или умеренный восточный и южный ветер, в Курземе также ожидается северный и северо-восточный ветер.

В Риге день будет дождливым, местами пойдет сильный дождь, но на западе существенных осадков не ожидается. При медленном или умеренном ветре юго-восточного направления температура воздуха поднимется до +3..+4 градусов.

Погоду определяет активный циклон, центр которого находится южнее Лиепаи. Атмосферное давление на уровне моря от 993 гектопаскалей в Южном Курземе до 1002 гектопаскалей на востоке страны.